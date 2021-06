Krapte op de woningmarkt, Ede start eigen onderzoek

Het is een bekend probleem voor veel mensen: hoe kom je tegenwoordig nog aan een betaalbare woning? De gemeenteraad van Ede wil haar inwoners helpen en gaat daarom zelf de woningmarkt in Ede onderzoeken.

De huizenmarkt in Gelderland staat flink onder druk. Voor koopwoningen is het nieuwe normaal dat je flink moet overbieden. Daarnaast zitten de huurprijzen voor de vrije sector nog steeds in de lift. Volgens cijfers van de NVM-makelaar betaalde je begin dit jaar in Gelderland een huurprijs van 10,63 euro per vierkante meter. Dat is een stijging van 8,3 procent ten opzichte van 2020.

Speculatie door beleggers

De gemeente Ede gaat nu zelf onderzoek doen naar de oorzaken hiervan. Daarbij wordt onder andere gekeken naar het effect van beleggers die woningen opkopen om ze vervolgens te verhuren. Ook wordt gekeken naar zelfbewoningsplicht. Dat houdt in dat wanneer mensen een woning kopen, ze er dan ook daadwerkelijk zelf gaan wonen.

De motie - ingediend door GroenLinks, ChristenUnie, SGP, PvdA en EdeNu - om dit onderzoek te doen werd donderdagavond aangenomen door de gemeenteraad. Al was het nipt: er waren 20 stemmen voor en 19 stemmen tegen. Dat de partijen zo verdeeld zijn heeft te maken met de tekst van de motie. Die focust zich vooral op starters en gezinnen tot een modaal inkomen.

'Een deel kan de rambam krijgen'

Thimo Harmsen van de VVD stemde tegen: "De indieners kiezen er bewust voor om met een deel van de woningmarkt oplossingen te zoeken. Een ander deel kan de 'rambam' krijgen. Dat vind ik bijzonder jammer." Anne-Jan Telgen van het CDA was ook tegen. "We zijn er voor al onze inwoners. Deze motie gaat voorbij aan bijvoorbeeld de senioren en alleenstaanden."

Week van het Wonen

