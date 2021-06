Leerlingen zijn motivatie en zelfvertrouwen kwijt na lockdown, maar school heeft de oplossing

“We hebben leerlingen bevraagd over hoe ze uit de coronaperiode, waarin ze thuisonderwijs kregen, zijn gekomen. En daaruit bleek dat veel leerlingen last hebben gehad van de periode dat ze thuis hebben gezeten. Het last hebben zat hem bijvoorbeeld in het vinden van motivatie om weer aan het leren te gaan en ook het spannend vinden om weer naar school te gaan”, aldus adjunct-directeur van het Veluws College Walterbosch Stieneke Torringa.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Vrijwillig en in eigen tijd

De school besloot direct de leerlingen niet te laten spartelen, maar hen in groepen ondersteuning aan te bieden. Vrijwillig en in eigen tijd krijgen inmiddels ruim honderd leerlingen tweewekelijks coaching. Torringa is er trots op dat de tieners zelf de keuze maken om deel te nemen aan het coachingstraject en is zeer blij met het resultaat. “Het is heel mooi om te zien wanneer een leerling een tijdje heeft stilgestaan, ook in de emotionele ontwikkeling, wij als school kunnen faciliteren dat de leerling stappen vooruit maakt. Want het is belangrijk dat je groeit.”

Minder stress, meer ontspanning

Ook de leerlingen zijn enthousiast over de coaching. De 14-jarige Reza voelt zich meer ontspannen. “Door de coaching heb ik veel minder stress, alles gaat veel soepeler en dat is een heel fijn gevoel.”

Dat de coaches ook aandacht hebben voor effectief huiswerk maken, ervaren de leerlingen als enorm helpend. “Het is fijn voor mij om deze coaching te hebben. Ik leer hoe ik beter kan leren en heb daardoor ook betere cijfers”, aldus de 13-jarige Jasper.

Leeftijdsgenoot Matthijs heeft ook veel gehad aan de aandacht voor het maken van huiswerk. “Ik neem vooral mee dat het belangrijk is om huiswerk in te delen. En jezelf te belonen als je goed hebt gewerkt, zodat je daarna weer goed verder kan werken.”