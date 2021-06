Bloemencorso's in de Achterhoek gaan dit jaar door, met een slag om de arm

"In Winterswijk willen we eind augustus een volwaardig bloemencorso organiseren", zegt Joost Duvigneau van de optochtcommissie. "De komende maanden worden spannend. We hebben de landelijke berichtgeving de afgelopen tijd gevolgd en daarin zien we dat er steeds meer mogelijk wordt."

Hoeveel ruimte de organisatie van het Volksfeest en het bloemencorso in Winterswijk gaat krijgen is niet duidelijk. "Uiteindelijk bepalen de gemeente Winterswijk en de GGD straks wat wij mogen", zegt Duvigneau. Een vergunning ligt er dan ook nog niet.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Dit is heerlijk'

Wel zijn alle voorbereidingen voor het Volksfeest en het bloemencorso in Winterswijk inmiddels in gang gezet. Verschillende wagenbouwgroepen zijn alweer aan het bouwen, zoals corsogroep Meddo. "Dit is heerlijk", zegt corsobouwer Eric Dunnewold. "Het is prachtig een volwaardige wagen te kunnen bouwen."

Twee avonden per week is de corsogroep Meddo weer op de bouwlocatie te vinden. Daarbij worden de coronamaatregelen in acht genomen. "We hebben een intekenlijst, als we koffie drinken zitten we 1,5 meter uit elkaar en de tent staat al zodat we ruim van elkaar kunnen bouwen aan de wagen", zegt Dunnewold.

Daarmee denkt de corsogroep op tijd klaar te zijn voor eind augustus. "We hebben onze corsowagen er zo op aangepast dat het past binnen de planning."

Een mooi plaatje uit het verleden. Foto: Omroep Gelderland

Alternatieven liggen klaar

Mocht er onverhoopt eind augustus toch geen bloemencorso door de straten van Winterswijk kunnen rijden, zijn er alternatieven bedacht. "Een fietsroute langs de verschillende bouwlocaties is altijd een denkbaar scenario", zegt Duvigneau.

"Dat is het minimale wat we in het slechtste geval kunnen organiseren. Voor nu zetten we echt in op een rijdend bloemencorso. Mocht dat toch niet kunnen, schalen we af. De wagens worden bijvoorbeeld geparkeerd op de parkeerplaats van theater De Storm of het marktplein, zodat de mensen op gezette tijden alsnog langs de wagens kunnen lopen", aldus Duvigneau.

Deze alternatieve scenario's liggen ook klaar voor de grote bloemencorso's van Rekken en Beltrum die respectievelijk eind augustus en begin september plaatsvinden. Voor het bloemencorso in Lichtenvoorde liggen deze scenario's er niet. Daar zag de organisatie, van het op één na grootste dahliacorso ter wereld, eind april geen andere mogelijkheid om opnieuw een streep te zetten door het corso en te gaan voor een alternatief.

'Achteraf kun je een koe in de kont kijken'

"Wij zijn nog steeds van mening dat we een goede beslissing hebben genomen", zegt voorzitter Herman ter Haar van het bloemencorso in Lichtenvoorde. "Achteraf kun je 'een koe in de kont kijken' en misschien had het toch gekund, maar het is een weloverwogen keuze geweest. Ons corso kent een lange voorbereidingstijd, financiële risico's en heeft een meerderheid van de corsogroepen aangegeven dat ze geen grote wagen kunnen bouwen."

Zie ook: Enorme domper voor bloemencorso Lichtenvoorde: evenement gaat opnieuw niet door

Een corso met kleinere corso's heeft als scenario op tafel gelegen in Lichtenvoorde, maar ook dat zou volgens Ter Haar een behoorlijke investering gevergd hebben. "Bovendien krijg je dan een corso wat Lichtenvoorde onwaardig is. Wij willen knallen met grote wagens en denken dat de dahlia kunstobjectenroute dit jaar opnieuw een goed alternatief is."

Voorlopig gaan in Winterswijk de komende weken de voorbereidingen voor een volwaardig bloemencorso door. "We rekenen op in totaal dertig deelnemers", zegt Duvigneau. "De ene corsogroep, zoals in Meddo, is inmiddels begonnen. De andere corsogroep wacht liever nog wat langer en kijkt het nog even aan. Het maakt niet uit in welke vorm het corso doorgaat, we willen die corsocultuur in leven houden."

