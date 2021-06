Bomen vallen om, buurt maakt zich zorgen

Hijzelf had enkele weken geleden minder geluk. Groeliken zit met een schadepost van enkele tienduizenden euro's door een omgevallen boom op 17 mei. Die viel op zijn auto en huis. "Er zat al een poosje een stip op, kennelijk omdat er iets mee moest gebeuren."

De boom wenste dat niet af te wachten, kwam geheel onverwachts naar beneden en landde vol op Groelikens Saab en beschadigde ook zijn huis. De boom die donderdagmiddag in de Roemer Visscherstraat in de wijk De Paasberg omviel, stond volgens de bewoner een meter of veertig verderop.

De boom op de auto van Arnhemmer Bart Groeliken. Foto: Eigen foto

Hij begint zich 'echt zorgen te maken of er niet meer slechte exemplaren tussen zitten'. "De boom die vanmiddag omviel was slecht, compleet afgerot", zegt Groeliken. "Op een meter of vier is hij gewoon afgebroken, gelukkig bleef hij vlak boven de straat en de stoep in een andere boom hangen.”

De brandweer en de gemeente Arnhem kwamen op de melding van de gevelde boom af. De gemeente heeft de omgevallen boom in mootjes gehakt.

Of de bomen in de straat een inspectie krijgen, is niet bekend.