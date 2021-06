Regen komt met bakken uit de hemel, kelders leeggepompt en 'extra rivieren'

Het KNMI had voor onze provincie vandaag al code geel afgekondigd, dat was niet overal in onze provincie nodig. Maar op enkele plaatsen kwam het vanavond toch echt met bakken uit de hemel. Op de Veluwe, op plekken zoals Deelen en Epe, liepen de straten vol met water.

Tekst gaat verder na de video:

Veluwe

In Deelen was het misschien wel het natst vanavond. Daar kwam volgens het platform Weer.nl. zo'n 43 millimeter regen naar beneden in korte tijd.

Oosterbeek

In Oosterbeek was het ook een half uurtje flink aan het regenen, zo merkte verslaggever Marc Loeven. Hij had een aardig gevuld glas.

Nijmegen

In Nijmegen had de brandweer het ook druk, zo meldden videocorrespondenten. Kelders moeten worden leeggepompt en autorijden gaat soms lastig op wegen waar het water nog op staat.

De regen zorgt in Nijmegen voor vooral veel water op de weg Foto: Waldie Rutten/Persbureau Heitink