Haalt De Graafschap Huntelaar naar huus? De supporters hopen het

Supporters van De Graafschap hopen Klaas-Jan Huntelaar na achttien jaar definitief terug naar huis te halen. Supportersgroep Oldies DTC is donderdag begonnen met een campagne om de 37-jarige spits ertoe te verleiden een contract te tekenen in Doetinchem.

In een open brief op Facebook zeggen de supporters dat ze altijd trots zijn geweest op Huntelaar, sinds hij onderdeel werd van hun club. De aanvaller uit Hummelo kwam als 11-jarig jochie terecht in de jeugdacademie van De Graafschap. Na zes jaar vertrok hij naar PSV, maar in 2003 keerde hij terug om op huurbasis uit te komen voor de Superboeren.

Zijn korte terugkeer op De Vijverberg werd geen succes, met slechts negen wedstrijden en zonder enig doelpunt. In de jaren die volgden ontwikkelde Huntelaar zich echter tot een extreem doeltreffende spits, die in binnen- en buitenland zijn sporen verdiende en bovendien een gerespecteerd Oranje-international werd.

Vuistjes de lucht in

"Je scoorde overal. En welk shirt je ook droeg, bij ieder doelpunt gingen er in de Achterhoek gebalde vuistjes de lucht in", zeggen de supporters vleiend. Ze vinden het onbegrijpelijk dat Schalke 04 besloten heeft het contract van de ervaren spits niet te verlengen, zoals de Duitsers eerder op de dag bekendmaakten.

Zie ook: Huntelaar vertrekt bij Schalke 04, toekomst nog ongewis

De aanhang gunt Huntelaar nog een laatste seizoen in de regio waar hij opgroeide. "We hebben een gouden carrière gewacht om onze trots naar jou te kunnen laten zien. Om jou met 12.000 mannen en vrouwen op De Vijverberg, en ver daarbuiten, niet alleen thuus te laten kommen, maar ook om je toe te zingen. Uit respect voor je carrière, maar ook omdat je in al die shirts altijd eentje van ons bleef", zeggen de supporters hoopvol.

Uithangbord voor de Achterhoek

Eind vorig jaar zei Freek Jansen, hoofdredacteur van Voetbal International en lid van de klankbordgroep voetbalzaken bij De Graafschap, al dat de club Huntelaar met open armen welkom zou heten, als hij huiswaarts zou keren. "Klaas-Jan is echt een uithangbord uit een pure, Achterhoekse voetbalfamilie. Ik heb al tegen hem gezegd: geef het maar aan wanneer je iets wilt doen bij de club. Deze jongens moet je koesteren. Na dit seizoen neemt hij even rust, zei hij al, maar ik zou zeggen: kom daarna lekker naar huis", zei Jansen toen.

Zie ook: Het boertje uit de Achterhoek werd een grote meneer: 'Klaas-Jan is hier altijd welkom'

De vraag is of Huntelaar een seizoen op het tweede niveau wil spelen. De Graafschap leek afgelopen seizoen hard op weg naar promotie, maar door een slechte laatste serie werd de club voorbijgestoken door Go Ahead Eagles. In de play-offs liep het daarna mis voor de club. Trainer Mike Snoei moest dat bekopen met ontslag.