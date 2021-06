Fietsenmaker Gazelle stuurt brief naar Google: 'E-bike moet in routeplanner komen'

Fietsenfabrikant Koninklijke Gazelle in Dieren wil dat de e-bike wordt opgenomen in Google Maps. De directie vraagt in een open brief aan Google Nederland om de elektrische fiets op te nemen.

De routeplanner van Google gaat bij het berekenen van de reistijd uit van een gemiddelde fietssnelheid van 16 kilometer per uur. Maar iemand met een elektrische fiets gaat sneller en is dus ook eerder op zijn bestemming, betoogt de Gelderse fietsenfabrikant. Voor een speedbike geldt dat al helemaal: die ondersteunt tot 45 kilometer per uur.

De elektrische fiets is zo’n beetje de 'heilige koe' van deze tijd, meent Gazelle. Maar door de trapondersteuning veranderen de reistijden. "Het verschil tussen blijven wonen in de stad of toch verhuizen naar een groene omgeving erbuiten. Het verschil tussen dagelijkse lichaamsbeweging of een zittend bestaan”, zegt Lisette Kars van Gazelle.

Meer dan half miljoen e-bikes verkocht in 2020

In 2020 zijn bijna 1,1 miljoen nieuwe fietsen verkocht; het hoogste niveau sinds 2011, blijkt uit cijfers van onder meer RAI en Fietsplatform.nl. De helft van de verkochte fietsen was een e-bike.

Of het pleidooi van Gazelle daadwerkelijk gehoor vindt, wordt niet duidelijk. In een reactie zegt een woordvoerster van Google Nederland: "Wij hebben de brief van Gazelle in ontvangst genomen. We zien dat Nederland een van de landen is waar mensen het meest Google Maps raadplegen voor fietsroutes. En we kijken altijd naar manieren om de Google Maps ervaring voor gebruikers te verbeteren."