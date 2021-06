Pretpark in Kalkar open met eigen teststraat

"We hebben pas dinsdag officieel bekendgemaakt dat we vandaag open gaan", aldus Groot Obbink. "Toen waren de besmettingscijfers laag genoeg dat we dachten: 'Oke, dit moet lukken'. Als je dan ziet dat er vandaag nog bijna 1200 bezoekers zijn, zijn we op dit moment absoluut niet ontevreden."

Een deel van die bezoekers moest voordat ze het park in mochten wel een coronatest laten uitvoeren. Uitzondering op deze verplichting zijn mensen die ingeënt zijn of al genezen zijn na een coronabesmetting. Op de parkeerplaats van het park staan vier tenten waar mensen getest kunnen worden na het maken van een online afspraak. "In Duitsland zijn alle testen gratis, ook voor de Nederlandse bezoekers die hier komen", vertelt Groot Obbink. Hij is er erg blij mee: "Dat geeft zekerheid voor onze gasten. Alle mensen die zich op het park bevinden zijn negatief getest, ingeënt of genezen. Dat geeft ons ook honderd procent zekerheid."



Het grootste deel van de bezoekers was donderdag Duits, maar de eigenaar verwacht in het weekend een toestroom van Nederlandse gasten. Met een capaciteit van 2500 mensen is daar volgens Groot Obbink voldoende ruimte voor, hierdoor is een mondkapje in het park niet verplicht. "Zelfs in de rij hoeven mensen geen mondkapje op. Zolang ze maar anderhalve meter afstand houden is er geen enkel probleem", aldus de eigenaar. Volgens hem worden mensen die de afstand niet waarborgen daarop aangesproken: "Alleen in overdekte locaties moeten ze even een mondkapje op, dat is op dit moment alleen bij de toiletten het geval. Voor de rest is nergens een mondkapje nodig".