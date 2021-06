Themansstraat kleurt nog eenmaal oranje

"Het leek net alsof het een ziekte was voor mijn vader, een oranje ziekte", aldus Jeffrey. "Het werd telkens meer en meer. De gekste dingen kon je hier aantreffen op straat." Volgens Jeremy was William dé oranjeman van de Themansstraat: "Hij was bijna de burgemeester van de straat. Een man die oranje bloed had, zoals hij het zelf zei. Zodra het Koninginnedag was, was hij de eerste die de vlaggetjes voor de dag haalde en begon met het versieren." De oranjegekte in de Themansstraat begon bij het EK in 1988. Tot 2014 werd elk eindtoernooi aangegrepen om de buurt te versieren. Om het werk van vader Slotboom niet verloren te laten gaan, wordt in de schuur van het ouderlijk huis een museum ingericht met versieringen van vorige toernooien.



Jeffrey legt uit dat de complete historie van de straat straks te zien valt: "Dan kun je zien hoe de versieringen eruit zagen en hoe de mensen hier het beleefd hebben. Dat proberen we te laten zien, zodat mensen het verhaal kennen." Zo zijn er onder meer foto's te zien van de 25 jaar dat de straat oranje kleurde. Jeremy maakte veel EK's en WK's mee in de Doetinchemse volksstraat, zijn mooiste herinnering voert hem terug naar het WK van 2010 toen het Nederlands Elftal de finale haalde: "Dat was een van de laatste jaren dat het hier nog écht oranje was en een van de toernooien die ik echt bewust heb meegemaakt."



'Halve finale moet kunnen'

In principe is het de laatste keer dat het drietal zo uitpakt met oranjeversiering. Ze leggen de lat hoog voor wat betreft de prestaties van het Nederlands Elftal op het aankomende EK: "Ze moeten de halve finale halen, de kans daarvoor ligt er", vindt Jeffrey. "Maar als ze de titel winnen, dan zou dat voor ons drie helemaal mooi zijn." Jeremy sluit zich aan bij die woorden: "Dan kunnen wij stoppen op ons hoogtepunt en dan plakken we er ook geen jaar meer aan vast."





