Arnhemse moeders staan op tegen wapens bij kinderen

Als in Afrika moeders opstaan, dan luistert het hele dorp, legt Mevlin Esseboom uit. "Dat willen wij, als moeders van Presikhaaf, uitdragen. We willen een statement maken waarbij we aan alle jongeren de boodschap geven: lever je wapen in."

Bekijk hier de video. Tekst gaat daaronder verder.

De moeders maken zich zorgen over het toenemende wapengeweld, waar ook hun kinderen mee te maken hebben. In Arnhem steeg het aantal incidenten met een wapen de afgelopen jaren van 499 naar 649 per jaar.

"Ik hoor van mijn 14-jarige zoon dat het dragen van een wapen heel normaal is", vertelt Sabah Balhadj. "Hij vertelt me dat je het wel moet dragen: anders ben je niet cool."

'Ik ga jou shanken'

Mevlin ziet ook de manier waarop kleine kinderen op kinderfeestjes soms met elkaar spelen. "Die hebben dan plastic messen en vuurwapens. Dan lopen ze achter elkaar aan en zeggen: ik ga jou shanken. En maken daar een steekbeweging bij. Vroeger was het cowboytje en indiaantje, nu gaat dat op een andere manier. Dan speelt er dus iets in onze maatschappij dat wij niet willen hebben. Dat moeten we een halt toeroepen."

Ook zijn er kinderen vanaf 11 jaar die zich 'genoodzaakt voelen' om een mes bij zich te dragen om zichzelf te verdedigen, ziet Mevlin. "Voor die cultuur moeten we waken. Kinderen moeten zich veilig voelen."

Je hebt juist macht als je wegloopt

"We willen onze kinderen meegeven dat je juist macht hebt als je wegloopt of naar een persoon gaat die je kan helpen", legt Sabah uit. "Dat je durft te zeggen: ik weiger een wapen te dragen. Daar moeten we meer aandacht aan besteden en niet het negatieve beeld blijven voeden."

'Niks doen geen optie'

Volgens Mevlin kun je heel goed met je zoon of dochter in gesprek over de vraag of die een wapen nodig heeft. "Dan kun je daar als moeder iets aan doen en handelen." Niks doen is geen optie, stelt zij.

Opvoeding is belangrijk en die begint thuis, constateert Sabah. "Dus controleer de jassen van je kinderen en maak zaken bespreekbaar."

'Staan voor elkaars kinderen'

"Wij staan voor onze kinderen en elkaars kinderen", maakt Sabah de samenhorigheid die de moeders nastreven nog eens duidelijk. "Het is belangrijk dat wij laten zien dat we betrokken zijn en verandering willen."

Sabah ervaart dat het meestal de moeders zijn die het dichtst bij hun kinderen staan. "Wij zijn voor hen vaak het eerste aanspreekpunt." Maar het is ook belangrijk dat vaders een grote rol spelen, benadrukt zij. "Zeker zonen kijken vaak tegen hun vader op. Als die goed communiceert naar hun kinderen en laat zien dat geweld en het dragen van een wapen niet nodig is, dan nemen die dat sneller aan."

'Opvoeden ontzettend complex'

Ouders zijn cruciaal in het geweldloos opvoeden van kinderen, ziet ook burgemeester Ahmed Marcouch die zijn steun voor het initiatief van de moeders uit kwam spreken. "Zij kunnen het goede voorbeeld geven, corrigeren en aan de bel trekken als er hulp nodig is." Opvoeden is 'ontzettend complex', erkent de burgervader. "Zeker als je te veel slechte voorbeelden in je omgeving hebt. Daarom moeten we ouders ondersteunen als hen dat zelf niet lukt: maar laten we voorkomen dat onze kinderen afglijden."