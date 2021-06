Musea bijna open: familie van Nairac weer herenigd

Het is een vrolijk weerzien. Een handvol medewerkers is in het Museum Nairac in de binnenstad van Barneveld. In het museum huist een historisch deel, met onder andere de verzameling van oud-burgemeester Nairac en een zaal waarin wisseltentoonstellingen worden georganiseerd. Op dit moment over Herman Gordijn, die jarenlang in Terschuur woonde en werkte.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Familie van Nairac'

Ze hebben elkaar gemist, de familie van Nairac: directeur Margot Welle en een ploeg van enthousiaste, gepensioneerde vrijwilligers. Alle techniek wordt vandaag nagelopen en Nannie Eberthard controleert de kassa. "Ik woon pas drie jaar in Barneveld, twee jaar geleden overleed mijn man", vertelt ze. "Mijn collega-vrijwilligers hier voelen als familie, ook al ben ik echt niet eenzaam en verveel ik me nooit." Nannie heeft het werk en het contact met de museumbezoekers enorm gemist.

Digitalisering museumboerderij

Datzelfde geldt voor Theo Koster, één van de gidsen bij museumboerderij Mariahoeve in Putten. Een oude boerderij, exact zoals de laatste bewoners hem achterlieten. Koster geniet enorm van het rondleiden en ontvangen van gasten bij de boerderij - al is het rondleiden nu al bijna anderhalf jaar geleden: "In veel kleine ruimtes mogen maximaal twee mensen komen, dus dan past de gids er niet bij."

Na de eerste lockdown kwamen er daarom audiotours en ook nu hebben ze niet stilgezeten: "We zijn bezig alles in het museum te inventariseren. Ieder laken, ieder borrelglaasje en stuk gereedschap wordt gefotografeerd en beschreven."

Vrijwilligers gezocht

Toch is Theo vooral heel blij dat er weer bijna gasten komen. "Als 70-plusser heb ik in het afgelopen jaar in een isolement geleefd, terwijl ik juist zo geniet van het intermenselijk contact."

Al heeft hij ook wat zorgen: er zijn afgelopen jaar veel vrijwilligers gestopt, vanwege de digitalisering of vanwege hun leeftijd. Theo hoopt dan ook dat er snel wat nieuwe gidsen en liefhebbers voor het tuinonderhoud bij komen.