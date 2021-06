Solide financieel beleid gemeente Veenendaal betaalt zich uit in sluitende Kadernota 2022-2025

Het jaar 2020 is door de gevolgen van de coronacrisis een jaar met veel financiële en economische onzekerheden geweest. Ook waren bij de programmabegroting 2021-2024 maatregelen nodig binnen het sociaal domein om de oplopende kosten in met name de jeugdzorg aan te kunnen. Dankzij een voorzichtig en solide financieel beleid kan het college de gemeenteraad van Veenendaal een structureel sluitende kadernota 2022-2025 aanbieden.

De coronacrisis heeft de gemeente Veenendaal genoodzaakt om zorgvuldige afwegingen te maken in de financiële bestedingen. Naast het volop ondersteunen van de lokale economie en de meest kwetsbaren heeft het college ingezet op het weer op niveau brengen van de algemene reserve, ofwel ‘de spaarpot van de gemeente’. Wethouder Marco Verloop: “De coronacrisis duurt langer dan we vorig jaar dachten. We weten nu ook nog niet precies wat de effecten zijn op de lange termijn voor de economie en voor de inwoners van Veenendaal en hun mentale en fysieke gezondheid. Het op niveau brengen van de algemene reserve is daarom een belangrijk uitgangspunt van ons college en de gemeenteraad. Eventuele tegenvallers kunnen we dan in de komende jaren opvangen via onze reserve. Als college zetten we ons voorzichtige financiële beleid voort. Dit doen we om te voorkomen dat we onnodig noodmaatregelen moeten nemen met verstrekkende gevolgen voor de samenleving, zowel in economisch als in sociaal-cultureel opzicht. Deze aanpak betekent voor onze inwoners dat hierdoor geen bezuinigingen of extra verhoging van de lokale belastingen nodig zijn. Zeker in een tijd waarin inwoners en ondernemers het al financieel moeilijk hebben door de coronacrisis, willen we tariefsverhoging voorkomen.”

Bijdrage van het Rijk

Bij de verkiezingen van de Tweede Kamer in maart 2021 hebben alle partijen in hun programma’s uitgesproken dat er meer geld voor de gemeenten beschikbaar dient te komen via het Gemeentefonds. De verwachting dat er meer geld beschikbaar komt is weliswaar reëel, maar het is nog steeds onduidelijk om welk bedrag het gaat voor de individuele gemeenten. Daarom beschrijft het college in de kadernota twee scenario’s. Het basisscenario gaat uit van de huidige financiële situatie. In het andere scenario wordt rekening gehouden met een extra bijdrage (geschat op € 2,1 miljoen) vanuit het nieuwe kabinet.

Marco Verloop: “Bij scenario 1 is er weliswaar sprake van een sluitend meerjarenperspectief, maar zijn er nauwelijks tot geen mogelijkheden om wensen te honoreren of nieuw beleid vorm te geven. De focus is met name gericht op het handhaven van de bestaande voorzieningen. In scenario 2 is het wel mogelijk om extra noodzakelijke doeleinden te betalen. Bij de Programmabegroting voor 2022 hopen we op basis van dan bekende informatie over de ontwikkelingen in het Gemeentefonds, een definitieve keuze te maken welk scenario van toepassing is voor de komende jaren.”

Behandeling in gemeenteraad

In de raadsvergadering van 5 juli debatteert de gemeenteraad over de programmabegroting en worden besluiten genomen. In de aanloop daarnaartoe is er op woensdag 16 juni gelegenheid om in te spreken tijdens een inspraakavond van de raad. Vanwege de coronamaatregelen zijn er verschillende mogelijkheden om in te spreken. Neem hiervoor contact op met de griffie via griffie@veenendaal.nl.