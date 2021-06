Grote politieactie op Vliegveld Teuge: 'aantrekkelijk voor criminelen'

Zo’n veertig agenten en belastinginspecteurs hebben Vliegveld Teuge donderdag uitgekamd. Al diverse keren is in Nederland gebleken dat kleine vliegvelden aantrekkelijke locaties zijn voor criminelen. Eigenaren van bedrijven en loodsen op het terrein in Teuge konden daarom donderdag rekenen op onverwachts bezoek.

Drugs die vanuit het buitenland het land in komt, mensensmokkel of illegale huisvesting: kleine vliegvelden zoals Teuge zijn volgens de politie en de Marechaussee kwetsbaar voor ondermijning.

Drugs- en mensensmokkel

Dat er daadwerkelijk criminelen op het vliegveld in Teuge actief kunnen zijn, bleek in 2017. Toen werd geprobeerd om elf Albanese volwassenen en drie kinderen naar Engeland te smokkelen. Ook werd in Teuge al eens 60 kilo heroïne onderschept die vanuit Engeland onderweg was naar Duitsland.

De Koninklijke Marechaussee pleitte daarom in 2018 al voor meer toezicht van de overheid op kleine vliegvelden. De elf kleine luchthavens van Nederland, zoals Budel, Teuge en Hoogeveen, zouden nu makkelijk door criminelen te gebruiken zijn voor bijvoorbeeld mensensmokkel en drugshandel.

Interessant voor criminelen

"Een klein vliegveld is interessant voor criminelen omdat het wat laagdrempeliger is dan bijvoorbeeld Schiphol, daarom willen we weten wat er speelt", zegt Ellen Brockötter - Blaauw van de politie voorafgaand aan de actie donderdag.

De gemeente Voorst hoopt met de actie meer inzicht te krijgen in wat er zich precies afspeelt op het vliegveld. "Ook op Teuge zijn enkele jaren geleden twee incidenten geweest, we willen voorkomen dat criminaliteit structureel richting Teuge komt. Door deze controle krijgen wij beter zicht op wat er speelt rondom dit vliegveld."

Opbrengst

In totaal zijn er donderdag een kleine 90 mensen ondervraagd en 65 bedrijven onderzocht. "Algemeen beeld was dat de zaken op het vliegveld goed voor elkaar zijn. Er zijn geen strafrechtelijke feiten geconstateerd", laat de gemeente na afloop weten.

Wel gaan de Belastingdienst en de gemeente in een aantal gevallen nader onderzoek doen, bijvoorbeeld omdat bij een aantal bedrijven de gegevens niet klopten of de activiteiten in het pand afwijken van de daar geldende bestemming.

Momenteel geen aanwijzingen

Burgemeester Jos Penninx zei voor de controle geen directe aanwijzingen te hebben dat er op dit moment dingen gebeuren op het vliegveld die niet in de haak zijn. "Maar we hebben wel vastgesteld dat dit bedrijventerrein op het vliegveld een aandachtspunt is. Daarom pakken we dit nu voor het eerst zo breed op."

Bij de actie waren naast de politie, gemeenten Voorst en Apeldoorn, ook de Belastingdienst, de luchtvaartpolitie en RIEC-Oost Nederland betrokken.