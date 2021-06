KAART | Zo groot is het woningtekort in jouw gemeente

De tekorten worden bepaald per regio, maar wat als je helemaal niet uit je eigen dorp of stad wil verhuizen? Dan is het veel belangrijker om te weten of je in je woonplaats wel iets kan kopen. In onderstaande grafiek zie je hoe groot het tekort in jouw gemeente is.

Woon je in Wageningen, Nijmegen of Arnhem? Dan is het de komende jaren heel lastig om een woning te vinden. In 2025 is het tekort in Wageningen 16 procent, in Nijmegen 10 en in Arnhem ook.

Bekijk hier hoe groot het tekort in jouw gemeente is:

Maar wat doet jouw gemeente aan het tekort? Dat zie je in onderstaande tabel, daar zijn de vergunde* woningen afgezet tegen het woningtekort. Hoe groener hoe beter het gaat, hoe roder hoe minder goed:

*Een gebouw is vergund als de gemeente beschikt over de vergunning. Hierbij zit een bouwplan.

Mocht deze tabel niet goed worden weergegeven op uw telefoon, dan kunt u hem bekijken via deze link.

Verantwoording cijfers. Omroep Gelderland vroeg bij de provincie Gelderland gegevens op over het aantal woningen en het woningtekort per gemeente in 2020. Ook vroegen we cijfers op over het aantal woningen waarvan er verwacht mag worden dat die vóór 2025 opgeleverd gaan worden (zogenaamde “harde plannen”). Daarmee konden we schatten hoeveel huizen er per gemeente in 2025 beschikbaar zijn. Deze cijfers vergeleken we met cijfers van het onderzoeksbureau ABF Research, dat in opdracht van de overheid schattingen doet over het aantal huishoudens per gemeente in 2025. Door deze cijfers met elkaar te vergelijken konden we een tekort (of overschot) aan huizen berekenen in 2025. Hetzelfde proces volgden we vervolgens voor 2030, waarbij we voor 2030 ook de “zachte plannen” meegenomen hebben. In deze berekeningen zitten wel een aantal onzekerheden. Zo zou het aantal opgeleverde huizen, net als het aantal geschatte huishoudens kunnen afwijken, zowel in positieve als negatieve zin. De gepresenteerde cijfers moeten dan ook gezien worden als een indicatie, die illustreert hoe de problematiek van het woningtekort zich op verschillende plekken van de provincie manifesteert. Daarbij moet aangetekend worden dat een woningtekort van 1,5% tot 2% door overheden als gezond beschouwd wordt, dit om overschotten en leegstand te voorkomen.

Van maandag 7 juni tot en met vrijdag 11 juni is het de Week van het Wonen bij Omroep Gelderland. Online, op televisie, op radio en via de social media-kanalen besteden we extra aandacht aan wonen in Gelderland, een huis vinden in onze provincie, de krapte op de woningmarkt en voorbeelden van opvallende woonvormen.

Zie ook: