Huntelaar vertrekt bij Schalke 04, toekomst nog ongewis

Klaas-Jan Huntelaar laat Schalke 04 achter zich. De 37-jarige spits vertrok vijf maanden geleden bij Ajax, om zijn oude liefde in Duitsland te helpen in de strijd tegen degradatie. Die missie mislukte en nu laat de club de aanvaller gaan.

De club uit Gelsenkirchen stelt dat de clubleiding zich de voorbije dagen heeft gebogen over de selectie voor het nieuwe seizoen. Schalke 04 speelt dan in de Tweede Bundesliga, na de degradatie uit de hoogste afdeling, vorige maand. Huntelaar komt niet voor in de toekomstplannen.

"Zowel in sportief als menselijk opzicht doet dit ons pijn", zegt directeur Peter Knäbel over de spits, en diens eveneens vertrekkende teamgenoot Sead Kolasinac. In financieel opzicht was een langer verblijf van de twee niet te verantwoorden. "Daarom moesten we deze beslissing nemen."

De vraag is nu wat de toekomst Huntelaar nog brengt. De Achterhoeker was aanvankelijk van plan dit voorjaar zijn loopbaan te beëindigen, na een laatste seizoen in het shirt van Ajax. In januari besloot hij echter terug te keren naar Duitsland, in een poging zijn grote liefde Schalke 04 te behoeden voor degradatie. Mede door aanhoudende fysieke klachten slaagde Huntelaar niet in die missie.