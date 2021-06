Zo pleegde een groep Amsterdamse criminelen een vergismoord in Beuningen

4 juni 2020

Een vakantiepark aan de Westbroekseweg in het Utrechtse Tienhoven staat bij de politie bekend als een plek waar nogal wat plaatsvindt wat het daglicht niet kan verdragen. Volgens politiegegevens is op 4 juni 2020 een persoon op dit park op zoek naar een ander persoon met de Poolse nationaliteit. Die laatste moet gaan helpen bij het vinden van een crimineel doelwit. Het 'target' zou betrokken zijn bij een ripdeal in de wiethandel.

Uiteindelijk vindt er die avond hier in Tienhoven een schietpartij plaats waarbij een bewoner van het chaletpark gewond raakt.

Volgens justitie zijn op basis van ontcijferde telefoongegevens twee Amsterdamse mannen bij deze 'mislukte' afrekening betrokken. Twee neven. Dezelfde neven komen terug in het dossier naar de vergismoord op Mehmet Kiliçsoy. Zij maken volgens justitie deel uit van een crimineel samenwerkingsverband.

Zie ook: Wéér arrestatie voor vergismoord op klusjesman Mehmet in Beuningen

21 juni 2020

Op 21 juni stelen dieven een Volkswagen Transporter aan de Nassaukade in Amsterdam. En later, op 28 juni stelen ze een Renault Megane in het dorpje De Lier, bij Rotterdam. De wagens komen via via in bezit van de criminele groepering waar ook de twee neven deel van uitmaken. Naast de twee gestolen voertuigen beschikt de groep ook nog over twee Golf-personenauto’s.

4 juli 2020

’s Morgens op 4 juli 2020 rijdt dit samenwerkingsverband met minimaal drie voertuigen vanuit de Randstad naar Gelderland. De groep uit de Randstad rijdt, eenmaal in Beuningen, eerst langs de Burgemeester Geradtslaan en daarna, via de Leigraaf, naar het plaatselijke Shell tankstation. Een 20-jarige verdachte met een Antilliaanse achtergrond stapt uit. Hij komt alleen om olie te halen, zal hij later bij de politie verklaren.

Al met al verblijft de ploeg een half uur in Beuningen. Daarop rijdt het commando weer terug naar de Randstad.

In een van de gebruikte voertuigen, een witte Volkswagen Transporter vindt de forensische recherche later veegsporen van een handschoen. In dat veegspoor is dna achtergelaten van een van de inzittenden. Hij zou zich schrap hebben gezet door met die handschoen tegen een tussenruitje te leunen, stelt justitie. De handschoen zelf is nooit teruggevonden. Maar het dna is van dezelfde man op wiens telefoon in juni een paar uur voor het schietincident een zendmast in de omgeving van het chaletpark in Tienhoven heeft aangestraald.

4/5 juli 2020

In de nacht van 4 op 5 juli neemt een van de verdachten vanuit een woning in Amsterdam-Zuidoost via zijn mobiel contact op met de andere verdachten. Het gaat om een rapper van Surinaamse afkomst die een stuk of zeven clipjes op YouTube heeft staan, veelal opgesierd met schaars geklede dames.

Zondag 5 juli - opnieuw een drukke dag. Justitie gaat er vanuit dat dit voor de daders het moment van actie had moeten zijn. De witte Transporter en de Renault Megane rijden opnieuw in Beuningen langs de Burgemeester Geradtslaan. Het kan niet anders of de daders hebben informatie dat hun doelwit hier woont, of verblijft.

Foto: Screenshot Opsporing Verzocht

6 juli 2020

Maandag 6 juli is deze groep wederom in Beuningen. De betrokkenen parkeren twee van hun wagens gedurende enige tijd voor de deur van een appartementencomplex aan de Burgemeester Geradtslaan. En daar blijven ze wachten. Rond de klok van half negen komt Mehmet Kiliçsoy aangereden. Een klusjesman uit de Nijmeegse wijk Neerbosch-Oost.

Kiliçsoy parkeert zijn zwarte Passat en belt aan bij het appartementencomplex. Een van de bewoners laat hem binnen. En niet veel later komt hij weer naar buiten. Dat is het moment dat de schutters toeslaan. Ze rennen vanuit de Transporter op de Nijmegenaar af en liquideren hem met zes schoten.

Daarop rijden de schutters naar Winssen, een kilometer of vijf van Beuningen af, en stappen daar over op de Renault Megane, die al die tijd als een schaduw achter de Transporter aan heeft gehangen.

Maart 2021

Maart 2021 brengt de politie naar buiten dat Mehmet Kiliçsoy nooit het beoogde doelwit kan zijn geweest. Het zou gaan om een zogeheten 'vergismoord'. De opsporingsinstanties krijgen ondertussen wel zicht op wie het werkelijke doelwit moet zijn geweest. Of dat ook iemand uit de wiethandel is? Net zoals in Tienhoven? Dat wil de politie nog niet zeggen.

Drie van de zes nu opgepakte mannen voor de vergismoord zijn familie van elkaar. Een van hen streeft, zoals gezegd, een muzikale loopbaan na. Maar hij is ook opgepakt voor wapenbezit. De politie trof bij hem, in 2019, in de auto twee pistolen, volop munitie en richtapparatuur aan die aan een van de pistolen kon worden bevestigd. Later vond de politie in de woning van zijn vriendin een tas met alle noodzakelijke apparatuur voor het plegen van liquidaties.

Een ander lid van het vermeende samenwerkingsverband werkte voor zijn arrestatie in de overslag bij Sligro in Amsterdam. Van het derde familielid is bekend dat hij diep in de misdaad zit. Van hem is een bericht onderschept waarin hij pocht over 'soldaten' die op ieder gewenst moment voor hem liquidaties kunnen plegen.

Juni 2021

Komende week beslist de raadkamer over de verlenging van de hechtenis van de recent in ons land gearresteerde verdachten. Op 6 juli zal daarna een nieuwe pro forma zitting plaats vinden.