Het wordt weer drukker in de trein, NS deelt verrassing uit aan reizigers

Deze week staan de medewerkers van NS en ProRail tussen 7.00 en 9.00 uur op Gelderse stations. Vanochtend gebeurde dat in Harderwijk. De stationsmanager daar, Quirine Boeren, staat in alle vroegte al zakjes met bloemzaad uit te delen.

Vanwege corona doet ze dat met een mondkapje en de zaadjes zitten in een schepnetje. Op die manier kan Quirine afstand houden. Al is ze reuzeblij met de terugkeer van de reguliere reizigers. "We hebben zaadjes meegenomen voor onze reizigers, om ze welkom te heten weer terug in de trein", zegt ze. "We hebben de reiziger gemist, het is fijn dat we ze weer welkom terug kunnen heten. Het wordt langzaam weer wat drukker in de trein en daar zijn wij natuurlijk als NS heel erg blij mee."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Bloemzaad

Het bloemzaad staat symbool voor duurzaamheid. Een woord dat ook bij ProRail en NS vaak gebezigd wordt. De meeste reizigers kunnen de actie wel waarderen. "Ik vind het heel aardig dat ik dit krijg. Een leuke verrassing", zegt een mevrouw. Ze beseft dat de pandemie nog niet ten einde is, maar ze stapt met vertrouwen in de trein: "Gelukkig kunnen we wat meer dan voorheen."

"Ik heb de afgelopen maanden door omstandigheden steeds de trein gebruikt en ik heb positieve ervaringen", zegt een andere reiziger. "Ik voelde me over het algemeen erg veilig. Soms had ik de hele coupé voor mezelf, dus beter kun je het niet treffen", vertelt de mevrouw lachend.

Zorgen

De bekende coronamaatregelen moeten nog wel worden nageleefd. Al weet iedereen dat dat in de trein vrijwel onmogelijk is. Misschien toch iets voor de NS om zich zorgen over te maken? "Nou, zorgen is een groot woord", zegt stationsmanager Boeren. "We hebben de treinwijzer op onze site ns.nl. waar we onze reizigers naartoe willen verwijzen. Hierop kun je de spreiding in de treinen zien. We willen ook vragen dat in de gaten te houden, zodat we de drukte in kunnen spreiden in de trein."

Vrijdag worden er op het station van Apeldoorn bloemzaadjes uitgedeeld.

