Wie moeten er voorrang krijgen voor nieuwbouwhuizen?

Het tekort aan beschikbare woningen in Nederland is opgelopen tot 300.000, becijferde onderzoeksbureau ABF Research eerder dit jaar. Eén van de oplossingen voor dit probleem is nieuwbouw. Maar wie krijgt de sleutel van zo'n woning?

Als er in Gelderland een nieuwbouwproject van start gaat, drommen de mensen samen om allemaal kans te maken. Het aantal inschrijvingen overstijgt met regelmaat het aanbod, dus vissen velen achter het net.

We zijn benieuwd wie volgens jou voorrang moet krijgen bij de koop of huur van een nieuwbouwwoning. Dat doen we in het kader van de Woonweek bij Omroep Gelderland. Eerder legden we onze bezoekers, luisteraars en kijkers al de vraag voor hoe ze denken over de woningkrapte en het overbieden op een te koop staande woning.

