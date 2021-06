De Heuvelrugtuin moet Rhenen groener maken: 'Het is geen onkruid, het trekt insecten'

Het project Heuvelrugtuinen is bedacht om de natuur van de Utrechtse Heuvelrug meer naar de mensen toe te brengen. Op deze manier zal er in de Heuvelruggemeenten meer biodiversiteit komen. De nieuwe tuin in Rhenen dient als voorbeeldtuin om bewoners aan te sporen hun tuin groener te maken.

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug begon in 2020 met de actie. Om een Heuvelrugtuin te krijgen moet de tuin aan een aantal elementen voldoen. Zo moet de tuin dus voor zestig procent uit planten bestaan en mag er geen gif gebruikt worden.

"Wat hier bloeit is goed voor de omgeving", legt wethouder Peter de Rooij uit. "Dat komt omdat de grond van de Utrechtse Heuvelrug heel anders is dan op andere plekken. Door inheemse planten wordt de grond vruchtbaarder en kan het water beter weg."

Zelf aan de slag

De gemeente hoopt dat mensen inspiratie halen uit de openbare Heuvelrugtuin, zodat ze zelf ook aan de slag gaan met het 'Heuvelrugproof' maken van de tuin. Ingrid Brandt uit Achterberg heeft een officieel goedgekeurde Heuvelrugtuin. Haar hele tuin staat vol met planten, waar ze zichtbaar van geniet. "Ik heb verschillende cursussen gevolgd over de Heuvelrugtuinen", vertelt ze. "Bij die cursussen kwam ik erachter dat je ook op de zon moet letten en op wat voor grond je in je tuin hebt."

Mevrouw Brandt in haar eigen goedgekeurde Heuvelrugtuin Foto: RTV Utrecht / Eva Hageraats

Brandt kwam in aanraking met de Heuvelrugtuin toen ze samen met haar buren een plantsoentje in de straat aan wilde pakken. Ze staken de handen uit de mouwen en begonnen het plantsoen een groenere uitstraling te geven. "Als we bezig zijn, komen er altijd mensen langs om een praatje te maken en te kijken waar we mee bezig zijn", vertel Brandt. "Je hebt dan toch heel ander contact met de buren!"

Brandts kijk op de tuin is afgelopen jaren flink veranderd. Waar ze vroeger ook hield van meer stenen, kan het nu niet groener. "Als we in het plantsoen bezig zijn, vertellen andere buren ons wel eens dat er nog onkruid staat, maar dat is juist de bedoeling", legt Brandt stralend uit. "Dit zijn ook de planten die je vindt op de Heuvelrug. Vroeger dacht ik ook zo, maar je ziet dat dit de insecten lokt."

De nieuwe openbare Heuvelrugtuin staat nog niet zo vol als de tuin van Ingrid, maar het begin is er. Op de website van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug staat waar een tuin precies aan moet voldoen om goedgekeurd te worden.

De insecten weten de tuin goed te vinden Foto: RTV Utrecht / Eva Hageraats

Geschreven door Eva Hageraats van mediapartner RTV Utrecht