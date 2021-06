Tentoonstelling in Nijmeegs museum: pest lijkt verdacht veel op corona

Maandenlang hebben er doeken gezeten over de kostbare schilderijen, als bescherming tegen het licht. Want de tentoonstelling die in oktober 2020 zou openen werd steeds uitgesteld vanwege de coronapandemie, die verdacht veel gelijkenissen vertoont met de pest.

'De pest was nog veel erger dan corona'

Hoewel laatstgenoemde nóg erger was volgens Odette Straaten van museum het Valkhof: “Die pest was toch echt wel anders dan corona nu. Er sterven zeker veel mensen aan corona, maar bij de pest was het wel veertig tot misschien wel zestig procent van de bevolking.”

Dat zorgde voor grote maatschappelijke onrust en onzekerheid want niemand wist waar de pest of de Zwarte Dood vandaan kwam. Daarom richtten de mensen zich massaal tot God en de heiligen zoals Sint Sebastiaan. Die werd beschoten met pijlen en overleefde dat. Omdat pijlen in vroeger eeuwen symbool stonden voor de pest die het volk trof als een vloek, was hij de aangewezen persoon om te dienen als pestheilige.

De Joden als zondebok

Maar er werden ook zondebokken aangewezen. Omdat de Joden Christus gekruisigd hebben zou de pest een straf van God zijn. Daarom belandden heel wat Joden op de brandstapel, ook in Nederland.

Odette Straten: “Het ging zelfs zover dat in Zuid-Frankrijk werd gezegd dat de Joden Christenbaby’s opaten. En met het bloed maakten ze hun matzes.” Dat lijkt verdacht veel op pizzagate, de huidige complottheorie die stelt dat er in de kelders van pizzeria’s kindermisbruik plaatsvindt.

Overeenkomsten met corona toeval?

Zoveel overeenkomsten met onze coronacrisis dat kan haast geen toeval zijn. Maar Odette Straten bezweert dat ze bij museum Het Valkhof al een paar jaar bezig waren met de samenstelling van de tentoonstelling. Het Valkhof is immers al de trotse eigenaar van beeld van Sint Sebastiaan en het schilderij van de Nijmeegse pestdokter IJsbrand van Diemerbroeck die als eerste de ziekte uitgebreid beschreef.

Straten: “Ik kan me voorstellen dat je nu allemaal denkt: oh Het Valkhof heeft dat mooi bedacht tijdens coronatijd. Dat is dus totaal niet zo.”

Sterker nog, corona gooide roet in het eten. Want waar het museum eerst nog origineel dacht te zijn door bezoekers bij de ingang te verplichten hun handen te ontsmetten en een mondkapje te dragen, was dat door corona ineens niet meer origineel.

Corona zorgt voor beter begrip van de pest

Toch heeft onze crisis heeft het begrip voor de pest wel vergroot, zegt Odette Straten: “Je leest anders het woord quarantaine. Geen idee hoe dat voelt als je in quarantaine zou zijn en nu was dat allemaal gewoon voor ons.”

De tentoonstelling loopt tot en met 22 augustus.