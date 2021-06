Hoe ver ga jij om het huis van je dromen te krijgen?

In het eerste kwartaal van 2021 werd op 70 procent van de huizen in de prijsklasse tussen de 200.000 en 300.000 euro overboden, zo vond RTL Nieuws uit op basis van data van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). Twee jaar geleden ging het nog om 37 procent van de huizen, maar nu dus al bijna om het dubbele.

Koste wat het kost

Dat huizen snel verkocht worden, is al langer zichtbaar. Het overbieden op te koop staande woningen is echter heftige vormen aan gaan nemen, ook in Gelderland. Makelaar Hans Hasselbach vertelde eerder dat een koper uit Amsterdam een appartement in Nijmegen koste wat kost wilde hebben. Hij negeerde het betonrot en slechte schilderwerk en kocht het appartement voor 40.000 euro boven de vraagprijs.

De tekst gaat verder onder de foto:

Een financiële reserve biedt mogelijkheden bij de koop van een huis. Foto: ANP

Niet iedereen heeft echter de financiële slagkracht om de prijs op te drijven. En niet iedereen is bereid een huis met een waarde van 300.000 euro aan te schaffen voor dertig mille meer. Hoe sta jij erin?

De krapte op de woningmarkt en de verhitte biedingen op beschikbare huizen houdt velen bezig. Daarom leggen we onze bezoekers, luisteraars en kijkers in de Woonweek verschillende vragen voor. Maandag ging het om mogelijke oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en dinsdag spitsten we ons toe op de redenen om te verhuizen. Nu is de vraag hoe jij omgaat met de vraagprijzen en de manier van (over)bieden.

Van maandag 7 juni tot en met vrijdag 11 juni is het de Week van het Wonen bij Omroep Gelderland. Online, op televisie, op radio en via de social media-kanalen besteden we extra aandacht aan wonen in Gelderland, een huis vinden in onze provincie, de krapte op de woningmarkt en voorbeelden van opvallende woonvormen.