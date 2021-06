Dit vindt Jan de Hoop het allermooiste plekje van Gelderland

Jan de Hoop (66) woont alweer zeven jaar met veel plezier in Gelderland. De presentator van De Hoop op Zaterdag verliet het drukke Rotterdam in 2014 voor het rustieke Radio Kootwijk en blijft daar nog lang wonen, als het aan hem en echtgenoot Coen ligt. Want het mooiste plekje van Gelderland: dat is waar Jan woont.

De afgelopen weken keek Jan rond op veel plekken in de provincie. Dat deed hij voor de zesdelige serie Jan houdt huis, die vanaf dinsdag 8 juni iedere dinsdag te zien is op TV Gelderland. "Het is een woonprogramma", legt Jan uit, "maar geen programma waarin we interieurs gaan restylen of een woning op de schop nemen. We laten zien wat voor bijzondere huizen er in Gelderland zijn."

Voor het nieuwe tv-programma mocht Jan onder meer binnenkijken bij een kerk in Enspijk, waar mensen wonen. Aangrenzend aan de kerk is een begraafplaats, waar nog daadwerkelijk uitvaarten plaatsvinden. Het totaalplaatje maakte indruk op de presentator. "Die kerk is sowieso al heel mooi gebouwd, maar als je dan binnenkomt, zie dat in de grote kerkzaal een woonkamer hangt. Van daaruit heb je prachtig uitzicht op de rest van de kerk", vertelt Jan.

Eikpunt in Nijmegen

Ook genoot hij van een woongemeenschap met houten huizen in Nijmegen, bekend onder de projectnaam Eikpunt. In maart 2014 startte de bouw en een jaar later was het af. De woongemeenschap biedt plek aan gezinnen, woongroepen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens, die samen zorgen voor hun leefomgeving. "De bewoners schuiven door en maken op den duur weer plaats voor anderen", zegt Jan. "Het was heel leuk om hun verhalen te horen en te zien hoe ze wonen."

Toch blijft zijn eigen stekje in Radio Kootwijk zijn favoriete plek in de provincie. "Wij waren de drukke Randstad gewend, maar hier is het zó stil. Toen we het kochten, hebben we met een meetlatje gekeken hoever de N-wegen en snelwegen bij ons vandaan waren. En er was er niet eentje in de buurt. Je hoort alleen de vogels, de kikkers en de kippen. Toen ik vanmorgen naar het werk reed, zag ik herten en en zwijnen. Twee weken terug spotte ik een wolf. Het is hier soms net een safari, zo mooi."

Oplossingen voor het woningtekort

Behalve de indrukken die Jan opdoet in andermans huis, gaat hij ook op zoek naar oplossingen voor het woningtekort. Koopwoningen die voor veel mensen onbetaalbaar worden en jarenlange wachtlijsten voor een huurwoning: Nederland, en dus ook Gelderland, heeft een groot tekort aan huizen. En het ziet er voorlopig niet naar uit dat dat gaat veranderen, maar hoe gaan de huizenzoekers dan in Gelderland ook uiteindelijk hun plekje vinden?

In Jan houdt huis neemt Jan de Hoop een kijkje op bijzondere plekken in Gelderland. Plekken waarvan de eigenaren zeggen: 'Hier wil ik oud worden!'.