Bestelbus in brand gestoken in fietsenwinkel: 'Dit is een gerichte actie'

Arno Cup is eigenaar van het verzamelpand, waar het brandende bestelbusje naar binnen reed. Hij wil geen officieel interview geven. Wel bevestigt hij terloops aan onze verslaggever dat het waarschijnlijk met eerdere incidenten te maken heeft, zoals een andere actie in het Brabantse Cuijk.

Daar is ook een auto brandend in een e-bikezaak van hem naar binnen gereden. Ook zijn er andere acties geweest. Zo is er in Cuijk op een verkeerd adres van zijn compagnon brand gesticht. Hij geeft wel aan dat er waarschijnlijk een connectie is, maar dat onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad een actie is die is gericht op hem.

De politie wil nog geen enkele uitspraak doen over de zaak.

Buurman vermoedt ook een gerichte actie

Maarten Akkers, eigenaar van fietsenwinkel Jan Kooij 2Wielers in het verzamelpand, vermoedt ook dat het om een gerichte actie gaat: "Laat ik het zo zeggen: het zijn niet mensen die een paar fietsen wilden stelen, want dan hadden ze het op een andere manier kunnen doen."

Zeker weten doet Akkers het niet: "Ik denk niet dat iemand onwel is geworden en daarom naar binnen rijdt." Akkers wil er eigenlijk verder ook niet te veel woorden aan vuil maken: "Maar laten we proberen er niet een heel groot drama van te maken, en de mensen die hier misschien wel achter zitten, een groot podium te geven. Wij moeten zorgen dat wij onze eigen klanten weer tevreden stellen. En zo snel mogelijk die mensen weer op de fiets te krijgen. We moeten door."

Amslod reageert terughoudend

Het brandende bestelbusje werd aangetroffen in het deel van het gebouw waar Amslod een Experience Center heeft. Via een schriftelijke reactie laat de directeur weten: "Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar we zijn uiteraard erg geschrokken van de vernielingen aan het pand. We zullen de schade de komende dagen inventariseren en willen de politie alle ruimte geven onderzoek te doen, zodat de daders hopelijk zo snel mogelijk gepakt kunnen worden."

