Subsidie vanuit Achterhoekse Regio Deal voor innovatief project 'Digital Twinning'

De Regio Deal Achterhoek stelt 300.000 euro subsidie beschikbaar voor het project Fieldlab Digital Twinning in Doetinchem. Bij het bedrijf Varex Imaging, dat gespecialiseerd is in röntgen systemen, kunnen bedrijven en studenten kennismaken met deze voorspellende digitale technologie.

"Ik zie Digital Twinning als een zeer belangrijk element in de reis naar de slimme fabriek van de toekomst", aldus Gerben Heideman, Director Global Operations Connect & Control Solutions bij Varex Imaging. Een Digital Twin is een virtuele versie van een product of installatie en zorgt ervoor dat producten en processen sneller, beter en efficiënter worden ontwikkeld.

"Hiermee gaan we aanzienlijk besparen op het ontwikkelingsproces en gaan we de time-to-market flink verkorten", aldus Heideman. Dankzij Digital Twinning kan ook op afstand gewerkt worden in een virtuele omgeving. Door middel van een digitale kopie, in combinatie met realtime data, kan een productielijn of machine op elke gewenste locatie worden bediend. Zelfs vanuit het buitenland.

Samenwerking met studenten

In het project Field Digital Twinning werkt het bedrijf samen met de HAN University of Applied Sciences en met studenten van het Graafschap College in Doetinchem. Studenten krijgen bij het bedrijf de mogelijkheid praktijkervaring op te doen met moderne technieken. "Hiermee laten we zien dat we werk maken van onze ambitie samen te werken in de driehoek werkveld, onderwijs en onderzoek". zegt Inez Kohlmann van de HAN.

Vanuit het project maken ook minimaal 25 bedrijven uit de maakindustrie actief kennis met de digital twinning technologie. "Dit is een verrijking voor de Achterhoek en haar innovatiekracht", aldus René Buiting, regisseur van de thematafel Smart Werken & Innovatie van 8RHK ambassadeurs.