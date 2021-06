Gemeente Buren roept op om aan te sluiten bij campagne #ditkaninBuren

Burgemeester Josan Meijers: “Laten we elkaar inspireren met mooie voorbeelden: een terrasje pakken, sporten, een dagje uit, winkelen, hobby’s. Wat doe jij graag ter ontspanning in deze tijd? Welke activiteiten/mogelijkheden bied jij als ondernemer of sportvereniging aan? Ik roep iedereen op om dit op social media te laten zien met daarbij de hashtag #ditkaninBuren.”



Positieve communicatie

De gemeente besteedt de komende maanden extra aandacht aan de communicatie over het versoepelen van coronamaatregelen. “De komende tijd gaat er veel veranderen. Dat gebeurt niet in één keer, maar stap voor stap. Het is belangrijk dat inwoners, ondernemers, organisaties en bezoekers op elk moment weten wat de mogelijkheden zijn. We willen hier op een positieve manier over communiceren. Zonder de beperkingen en basisregels te vergeten, want die blijven belangrijk. Hier gaat de campagne #ditkaninBuren ons bij helpen”, zo legt de burgemeester uit.



Aansluiten bij campagne

Ondernemers, (sport-)organisaties en anderen kunnen op www.ditkaninBuren.nl afbeeldingen, sjablonen en posters downloaden. Hiermee kunnen zij aansluiten bij de campagne #ditkaninBuren. Zo kunnen zij hun eigen activiteiten en aanbiedingen koppelen aan de campagne.



Basisregels

Sámen kunnen we ervoor zorgen dat we stap voor stap steeds meer kunnen ondernemen. Daarvoor is het belangrijk om je altijd aan de basisregels te houden. Dat is nog steeds de beste manier om een coronabesmetting te voorkomen. Dus: houd afstand, was je handen en laat je testen bij klachten.

