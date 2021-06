De hitte blijft nog zeker een dag hangen: 'Donderdag wordt het drukkend warm'

De temperatuur is deze week fors omhooggeschoten. Woensdag werd het in verschillende delen van de provincie zelfs zo'n 28 graden. Meteorologe Diana Woei van Weerplaza verwacht dat de hitte donderdag nog aanhoudt. "De eerste verkoeling komt, denk ik, vrijdag pas."

De warmte was woensdag nog draaglijk, maar donderdag krijgen we een hoge luchtvochtigheid. "Het wordt al snel weer warm, zomers warm: zo'n 25 à 26 graden bij weinig wind. En door die vochtige lucht is het echt drukkend warm", legt Woei uit.

Er is echter verkoeling onderweg. "Her en der ontstaan stevige onweersbuien", voorziet de weervrouw. "En daarna koelt het af. Tot die tijd is het drukkend. Vrijdag is het nog behoorlijk heet, met temperaturen in de middag tot 25 à 26 graden en weinig wind. Ook dan kunnen er stevige onweersbuien ontstaan."

Zaterdag gaat de temperatuur volgens Woei geleidelijk omlaag naar 21 à 22 graden. De dag erop ligt de verwachte temperatuur weer een graad hoger.

Oplossing in de bouwsector

Werken in de buitenlucht vergt op de warmste dagen extra inspanning, maar een bouwbedrijf in Dinxperlo heeft daar iets op bedacht. Bouwbedrijf Klaassen voert al tien jaar lang campagne op de bouwplaats, om aandacht te vragen voor de gezondheid op hete dagen.

"We hebben zeker 25 man buiten lopen, die we ieder jaar verzorgen met een 'zomerpakket'. Een mooi wit T-shirt, een goede fles zonnebrandcrème, een veiligheidszonnebril, een nekflap voor in de helm en een pet als ze dat willen", legt Toon Jansen uit. "We vinden het belangrijk dat de mensen goed beschermd zijn."

In de zon werken vereist meer dan de juiste bescherming tegen stoten en schaven, vindt Jansen. "Metselaars en timmermannen kunnen niet steeds in de schaduw gaan staan, dan moet je andere manieren verzinnen. Ik vind dat meer bedrijven het zouden moeten doen."

Frank van Dijk sprak op Radio Gelderland met Toon Jansen: