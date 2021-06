Rheden wil met vaccinaties naar mensen toe

De gemeente Rheden wil in ieder geval in Velp-Zuid de wijk intrekken om inwoners voor te lichten over vaccineren tegen corona. Het idee kwam van de week op tafel tijdens een overleg met de GGD, die er enthousiast op reageerde.

“We willen met de GGD een pilot doen in Velp-Zuid”, aldus burgemeester Carol van Eert. “Het is een landelijke trend dat wijken van een bepaalde samenstelling achterblijven. Met de mensen uit de wijk zelf gaan we dan naar hun buurtgenoten toe. Door ze op te zoeken willen we ze toegang tot goede informatie geven om zelf de keuze te maken om te vaccineren.”

Het idee kon op goede reacties rekenen bij de SP, de PvdA en GPR Burgerbelangen. Henk van Valburg van de PvdA vindt het een “uitstekend idee” om naar de mensen toe te gaan.

“Komt de mobiele prikpost er sowieso, of alleen op basis van achterblijvende vaccinaties?”, vraagt Lyan van Vliet (SP) zich af en Rook (GPRB) wil weten of de ‘prikbus’ er ook voor arbeidsmigranten komt en in andere kernen dan Velp-Zuid gaat rijden.

Uitvoering pas na reguliere vaccinatie

Van Eert benadrukt dat het voorlopig om een idee gaat. “Het is met de GGD Gelderland-Midden besproken, maar het kan pas gaan lopen als de huidige vaccinaties klaar zijn.” Dat woensdag bekend werd dat het Janssen-vaccin niet meer gegeven wordt aan leeftijdsgroepen die nog een oproep krijgen, is een streep door de rekening van Van Eert. “Ik was er onaangenaam door verrast.” Als het idee meer vorm krijgt, wil van Eert naast de wijken waar de vaccinatie achterblijft ook kijken of arbeidsmigranten in Rheden op deze manier bereikt kunnen worden.