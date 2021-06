Martine is blij en opgelucht: 'De Belastingdienst kent ons 30.000 euro toe'

Net als duizenden lotgenoten komt Martine met haar gezin daardoor in aanmerking voor een fikse compensatie. Een bedrag van 30.000 euro komt haar kant op.

Hoe het begon

Terug naar het voorjaar van 2015. Bij Martine (45) valt een brief op de mat van de Belastingdienst. Ze opent de brief en ziet dat de Belastingdienst een controle op haar uitvoert. De dienst wil weten of haar tweeling - die inmiddels richting de bovenbouw van het basisonderwijs gaat - jaren geleden wel daadwerkelijk naar de kinderopvang ging.

Martine schrikt zich rot. Het terug te betalen bedrag - 6400 euro - is misschien te overzien, maar eigenlijk kan het gezin Van Baren dat geld niet missen. Zoals bij zovelen moet ook in dit gezin de hypotheek worden betaald, de zorgverzekering, gas, licht, water en boodschappen.

Terugbetalingsregeling

Er wordt een terugbetalingsregeling van 200 euro per maand getroffen, wat betekent dat er ineens geen extraatjes meer mogelijk zijn in het Arnhemse gezin met een benedenmodaal inkomen. Er staat immers geen geldboompje in de woonkamer. Met een cadeautje naar een kinderfeestje? Lastig. Zelf een kinderfeestje organiseren? Het is puzzelen. Op vakantie? Gaat niet.

De verdenking van fraude bracht vele duizenden gezinnen in de problemen. Foto: ANP

Die ene envelop heeft echter meer gevolgen voor het gezin. Post openmaken wordt een kwelling, met name blauwe enveloppen. De bank dringt erop aan dat het huis wordt verkocht. Iedere maand is het rekenen en schuiven met euro's. Bezuinigen is schier onmogelijk: Martine kan niet overstappen naar een goedkopere energieleverancier, de BKR-registratie die het gezin nu heeft maakt dat onmogelijk.

Zoektocht naar gerechtigheid

Terwijl de betalingsregeling loopt, blijft Martine stug zoeken naar gerechtigheid en een oplossing. Uiteindelijk lukt het haar, met hulp van een jurist, aan te tonen dat ze géén fraude heeft gepleegd. Alle facturen komen boven tafel en de betalingsregeling wordt beëindigd.

Medio 2017 sluit Martine het dossier, al blijft de angst voor rekeningen aanwezig. Wanneer vergelijkbare verhalen van andere ouders binnendruppelen, valt haar mond echter open. Duizenden en duizenden ouders blijken hetzelfde meegemaakt te hebben, vaak vele malen erger dan zij.

De toeslagenaffaire speelt sinds 2013 en is sinds 2018 in de openbaarheid. Doordat de Belastingdienst een harder beleid ging voeren om mogelijke fraudeurs aan te pakken, kwamen tienduizenden ouders in de problemen. Zij werden ten onrechte aangemerkt als fraudeurs en moesten forse bedragen terugbetalen. In januari van dit jaar trad het kabinet af om deze affaire.

Nadat de beerput opengaat, maakt het ministerie een knieval. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen laat weten dat álle ouders recht hebben op een compensatie van 30.000 euro. Dat bedrag wordt binnen afzienbare tijd uitbetaald, zo is de toezegging.

Martine wacht geduldig tot het zover is. Als einddatum voor de betaling wordt 1 mei 2021 genoemd. Maar als die datum eenmaal aanbreekt, komt er geen storting op de rekening. Als Omroep Gelderland haar daar over spreekt, leest de gemeente Arnhem mee. Vanuit de gemeente wordt contact gezocht met Martine en dat versnelt het proces.

Totale opluchting

En dan, terug naar woensdagochtend. Martine klinkt hoorbaar opgelucht als ze uitlegt dat ze ein-de-lijk goed nieuws heeft gekregen. "Ze hadden me dinsdag al gebeld, maar die oproep heb ik niet gezien. Ik moest nog even kort uitleggen wat de situatie was en daarna kwam de bevestiging: ik kom in aanmerking voor de compensatie. Ja, dat maakt wat los. Blijdschap, tranen, enorme opluchting", zegt ze.

Demissionair staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen. Foto: ANP

Waar ze eerder nog niet durfde te denken aan een bijschrijving van 30.000 euro op haar rekening, begint het nu toch realiteit te worden. Ook durft ze hardop te zeggen wat ze voor ogen heeft met het geld. Het zijn de eenvoudige dingen, zo blijkt. "Ik wil de kinderen eens wat leuks geven op hun verjaardag. Iets moois kopen voor op hun kamer. Een keer op vakantie, of iets aan het huis doen."

Een vakantie boeken, rijlessen betalen, sparen: plots zijn er mogelijkheden voor Martine, haar partner en hun drie kinderen (15 en 19 jaar). Wachten tot het salaris komt en dan kijken wat er overblijft, hoeft straks even niet meer. De enige vraag die nog resteert is wannéér de Belastingdienst uitbetaalt en het boek definitief sluit.

Martine weet het nog niet, maar wacht geduldig. Zes jaar na de eerste brief is het einde in zicht. Officiële excuses denkt ze niet meer te krijgen. "Nee, ik verwacht geen kaartje van de Belastingdienst met 'sorry' erop. Het is zo'n grote organisatie, ik zou niet weten waar ze moesten beginnen. Maar dit bedrag, deze gift, is zeker iets waar we wat mee kunnen", zegt ze. "Wat er allemaal is gebeurd kun je niet meer terugdraaien, en is ook niet op te lossen met geld. Het gaat er nu om onze angsten te overwinnen, de oude te worden en weer zonder angst te leven."

'Het moet anders, het moet'

Het kabinet dat viel om de toeslagenaffaire heeft inmiddels bijna zomerreces, weet ook Martine. Nog een maand, dan gaan de bewindslieden met vakantie. Martine drukt ze op het hart te reflecteren op alles wat er is gebeurd. "Ze hebben nog een heel lang traject te gaan om dingen uit te zoeken en van hun fouten te leren. Te ontdekken dat het op een andere manier moet, vooral qua toeslagen. En dan niet alleen met de kinderopvangtoeslag, maar ook met de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Het moet op de schop, het moet anders geregeld. Hoe weet ik niet, maar het moet anders. Het moet."