Kamerleden zetten zich in voor verbod op designerdrugs na oproep burgemeesters

De oproep van een groep burgemeesters uit Oost-Nederland, om zo snel mogelijk een verbod op designerdrugs in te voeren, is door verschillende Kamerleden met begrip ontvangen. CDA, ChristenUnie, SGP en VVD zegden aan de burgemeesters van Elburg en Oldebroek toe voor zo'n verbod te pleiten in de Tweede Kamer. Woensdagmiddag debatteerde de Kamer over het uitstel van zo'n verbod.

Jan Nathan Rozendaal (Elburg) en Tanja Haseloop (Oldebroek) waren naar Den Haag afgereisd om een brief te overhandigen aan Kamerleden van de vier fracties. Die brief was ondertekend door 27 burgemeesters. "Maar eigenlijk staan we hier namens meer dan 70 burgemeesters", legt Rozendaal uit. "Want alle burgemeesters uit Oost-Nederland hebben al eens zo'n brief geschreven, en staan ook achter deze oproep."

De oproep aan de Tweede Kamer is duidelijk. "Geef ons de mogelijkheid om te handhaven op de productie van en handel in designerdrugs", zegt Rozendaal. Hij geeft de Kamerleden een voorbeeld uit zijn gemeente. "We zijn laatst met de politie een pand binnengevallen, waar 3-MMC werd geproduceerd. We hebben die producent opgepakt en zijn Ferrari in beslag genomen. De volgende dag reed hij gewoon weer lachend in die auto rond, want hij had niets illegaals gedaan."

Oproep is niet voor niets

En dat terwijl de drugs net zo schadelijk zijn als andere, wel illegale, drugs. "De burgemeesters in Oost-Nederland zien de gevolgen van deze drugs", erkent Mirjam Bikker van de ChristenUnie. "Dat zij deze oproep doen, is niet voor niets. Ik begrijp dat zij graag zo snel mogelijk willen handhaven op designerdrugs. Daar zal ik dan ook voor pleiten bij de minister en bij de andere partijen in de Kamer."

Grapperhaus maakte in april bekend dat hij het verbod op designerdrugs over wil laten aan een volgend kabinet. Volgens de demissionair minister is er meer geld nodig voor handhaving van zo'n verbod. "Dat vind ik een flauw argument", zegt Rozendaal. "Want wij kunnen prima zelf beslissen waar wij de capaciteit op willen inzetten. Natuurlijk wil je altijd meer blauw op straat, maar ik kan ook met de huidige hoeveelheid agenten wel zelf bepalen waar ik ze op inzet. En designerdrugs zijn in onze regio een groot probleem."

Kijken wat er buiten de Randstad speelt

"We moeten inderdaad ook kijken naar wat er buiten de Randstad speelt", zegt Bikker daarover. "En we moeten niet denken dat wij als Kamerleden vanuit Den Haag beter weten wat goed is voor Oost-Nederland, dan zoveel burgemeesters."

Ze heeft samen met Anne Kuik van het CDA een motie ingediend, waarin ze Grapperhaus oproept het verbod alsnog voor het zomerreces ter stemming te brengen. "Daar pleit ik in het debat vanmiddag ook nog een keer voor. Dan moeten we volgende week zien hoe iedereen stemt", zegt ze. "Maar het liefst heb ik dat de minister zelf actie onderneemt. Als hij het niet doet, doen we het als Tweede Kamer wel."

Haseloop wil ook graag in gesprek met de andere fracties van de Tweede Kamer. Daarom nodigde ze de vier Kamerleden uit om, met hun collega's, komende zomer eens langs te komen op de Veluwe. "Dan kunnen jullie in gesprek met mensen die de gevolgen van 3-MMC persoonlijk hebben ondervonden", zegt ze er bij. De vier Kamerleden beloven hun collega's van de andere fracties daar ook voor uit te nodigen.

