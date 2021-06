Vitesse haalt bij FC Basel derde nieuwkomer op

Vitesse heeft zich op huurbasis versterkt met Julian von Moos. De 20-jarige aanvaller komt over van FC Basel. Vitesse heeft in het huurcontract met de Zwitserse club een optie tot koop bedongen op Von Moos.

Von Moos speelde als tiener in de jeugdopleidingen van onder meer Sankt-Gallen, Grasshopper en FC Basel. De rechtspoot maakte in het seizoen 2018/2019 zijn debuut in de Zwitserse competitie. In totaal kwam hij tot vijftien wedstrijden in het eerste. Scoren deed hij niet in de Super League, wel gaf hij drie assists.

"Afgelopen seizoen heb ik de kans gekregen van FC Basel om speelminuten te maken in het eerste elftal", zegt Von Moos op de clubwebsite van Vitesse. "Met mijn assists heb ik van waarde kunnen zijn voor de ploeg. Bij Vitesse wil ik mijn ontwikkeling voortzetten. Ik kijk ernaar uit om te beginnen."

Technisch directeur Johannes Spors van Vitesse noemt Von Moos een talentvolle aanwinst, die multifunctioneel inzetbaar is in de voorhoede. "Verder ben ik content met het feit dat we wederom een speler hebben kunnen contracteren voordat de voorbereiding van start gaat", aldus Spors.

Von Moos is aanwinst nummer drie in Arnhem voor het nieuwe seizoen. Eerder kwam doelman Daan Reiziger over van Ajax en legde de club middenvelder Toni Domgjoni vast. Hij werd transfervrij overgenomen van FC Zürich.

