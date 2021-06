6000 eieren, 320 kratjes bier en een enorme bult zaagsel: de bizarste stunts bij kersverse bruidsparen

Een stel uit Hoevelaken dat in 2005 in het huwelijksbootje stapte, vond na het feest duizenden lege bierflesjes in hun woning. Ertussendoor lopen was vrijwel niet te doen, dus zat er niets anders op dan de flesjes maar zo veel mogelijk op te ruimen. De volgende dag reed het echtpaar met een paardentrailer heen en weer naar de winkel om alle glas in te leveren.

Drieduizend flesjes in de tuin

Ook Wouter en Michelle Harberink werden 'verrast' met lege bierflesjes. Liefst 3420 exemplaren lagen verspreid door hun achtertuin in Brummen. Vrienden hadden de actie zorgvuldig voorbereid en de flesjes keurig op een rij gelegd.

Wouter en Michelle Harberink vonden dik drieduizend bierflesjes in hun tuin. Foto: Martin Heitink / Persbureau Heitink

Bij de ouders van Erik Smits uit Lienden moest de auto het na de bruiloft ontgelden. De oude Citroën van het bruidspaar werd op een berg stenen gezet. Een lichtpuntje: de vrienden van het paar vergaten dat de auto luchtvering heeft en het paar, ondanks de stapel stenen, dus gewoon weg kon rijden.

Een stel uit Tiel werd het ook niet al te moeilijk gemaakt: zij kregen de klassieke 'bekertjes op de trap-grap' te verduren. Op iedere traptrede werden zeven plastic bekertjes neergezet, gevuld met geld. Om veilig naar boven te kunnen moesten eerst alle bekertjes worden geleegd. Maar dat zal geen straf zijn geweest.

Bij dit net getrouwde stel waren bekertjes met geld op de trap geplaatst. Foto: Omroep Gelderland

En wat te denken van Dirk en Maria uit Beuningen? Zij gaven elkaar in juli 2016 het jawoord en zagen aan het einde van de dag de voorkant van hun woning niet meer: een metershoge muur van bierkratten versperde hen de weg.

Gelukkig voor Dirk en Maria bood een lokale supermarkt aan de 320 kratten met een vrachtwagen op te halen - in ruil voor een huwelijkscadeau. En dat was mooi meegenomen voor het stel, want dat had de puf niet meer om zelf tientallen keren heen en weer te rijden met een volgepakte auto.

Bekijk de video uit 2016. De tekst gaat daaronder verder.

Een halve boerderij

René van de Werken uit Nederhemert werd in juli 2017 getrakteerd op een rake stunt. Zijn vrienden veranderden zijn huis op de dag van de bruiloft in een halve boerderij: met balen hooi en kippen en konijnen in de tuin en goudvissen in bad. Als klap op de vuurpijl was in het gras in de tuin een logo van Ajax aangebracht, terwijl René toch echt supporter is van Feyenoord.

Logo Ajax in tuin pasgetrouwd stel. Foto: Omroep Gelderland

Tijdens het feest kreeg de bruidegom al door dat er iets was gebeurd, toen vrienden hem toefluisterden dat ze de dag erna zouden komen helpen met opruimen. "De volgende dag was iedereen er om op te ruimen en dat was uiteindelijk ook nog weer heel erg gezellig, we hebben er smakelijk om gelachen", sprak René een dag later.

Het stel dat vorige week werd verrast met een duizelingwekkende hoeveelheid eieren, kon er net zo goed om lachen. "We kwamen thuis en wisten niet wat we zagen", zei de bruid eerder al tegen Omroep Gelderland. "Soms eten we wel eens een eitje, maar niet gek veel. Er waren tien trays achtergelaten, maar we hadden er wel 200 nodig. Gelukkig hebben mijn ouders een pluimveebedrijf."

Zie ook: Getrouwd stel uit Barneveld is 'cadeau' van 6000 eieren razendsnel kwijt

40 kuub zaagsel

De actie van een vriendengroep uit de gemeente Oldebroek spande misschien wel de kroon. Eind september vorig jaar pakten zij het groots en meeslepend aan toen vrienden van hen uit Oosterwolde gingen trouwen. Samen zorgden ze ervoor dat er dertig tot veertig kuub zaagsel in de achtertuin van de twee kwam te liggen, plus vele zware hooibalen.

Daarvoor kwamen meerdere vrachtwagens aangereden en werd speciaal materieel ingeschakeld, zodat de klus in zes uur tijd gedaan kon worden. De bruidegom was zelf ook een beetje schuldig aan de bende: hij zou zijn vrienden in de weken vóór de grote dag hebben uitgedaagd 'zijn huis onzichtbaar te maken'.

De tuin in Oosterwolde.

Een stel in Oosterwolde vond bij thuiskomst 40 kuub zaagsel in de tuin. Foto: Stefan Verkerk / News United