Otter maakt opmars terug naar grensstreek

"Otters waren hier oorspronkelijk inheems, ze zijn tegen het einde van de jaren '50 uitgestorven", legt bioloog Sebastian Wantia uit. "Dat had meerdere redenen, er werd op ze gejaagd en het milieu vervuilde sterk. Vandaag de dag weten we dat ze hun leefgebied uitbreiden." Volgens Wantia wordt zowel in Nederland als in Duitsland de populatie van otters steeds groter: "Het gebied hier ligt daar tussen. De otters kunnen van beiden kanten hierheen komen. Data uit andere gebieden laat zien dat de dieren hun leefgebied daadwerkelijk uitbreiden." Otters worden echter vaak aangereden bij het oversteken van wegen. De loopplank moet een oplossing bieden voor het oversteken van het water bij de grens. De plank werd woensdag officieel geopend op de brug over de grensrivier tussen 's-Heerenberg en Emmerik.



Volgens Wantia is juist die brug erg gevaarlijk: "Het water en de weg liggen niet in negentig graden haaks op elkaar, maar wat schuiner. Hierdoor is het te overbruggen gebied van de otter nog langer." De weg zelf is ruim vijfentwintig meter breed, maar het stuk wat de otter moet oversteken is wel meer dan 40 meter. "Daarom is de kans dat een otter wordt aangereden nog veel groter", aldus de bioloog. De plank is gerealiseerd met onder meer Europese en provinciale gelden en werd geopend door de burgemeesters van Emmerik en Montferland. "De terugkeer van de otter moet vlotter, dat is het motto", aldus burgemeester van Montferland Peter de Baat. "Ik vond het ook heel mooi om hier te zijn om nog een keer te benadrukken dat we graag met elkaar samenwerken in de grensstreek."



Trek naar grensstreek

Met de plank is de rode loper uitgelegd, nu is het volgens Wantia wachten op de komst van otters. De voorwaarden in het gebied zijn volgens de bioloog gunstig voor een groei van de populatie: "Er zijn hier veel wateren en ook veel wateren met veel vissen erin. Dus de basis is er. Daarom gaan wij ervan uit dat de otter zich op den duur hier weer gaat vestigen en het gebied weer in gebruik gaat nemen. We weten nog niet precies hoe lang dat gaat duren."

