Gelderse waterpolosters gaan voor het hoogste in Tokio: 'Presteren prioriteit, maar ook genieten'

Twee speelsters uit Gelderland nemen in Zeist alle tijd voor een interview. De kracht- en polotraining zitten erop voor deze dag. Verder bestaat het programma onder meer uit masseren, metingen en bloed prikken bij de arts. Vivian Sevenich uit Lichtenvoorde heeft al veel voorbereidingen op grote toernooien meegemaakt, maar deze voelt toch anders.

"Voor ons is dit allemaal nieuw", schetst de midvoor van Oranje de situatie. In 2008 zat de 28-jarige Sevenich nog niet bij de A-selectie, waardoor het historische goud in Peking aan haar voorbij ging. "In 2012 en 2016 trokken we aan het kortste eind en plaatsten we ons niet. We zitten nu allemaal in hetzelfde schuitje. Het is echt een droom die uitkomt dat ik er nu alsnog mag staan. Iedereen is gretig en enthousiast."

Bang worden

Dat geldt zeker ook voor het grootste talent dat Nederland rijk is in deze extreem fysieke sport. Simone van de Kraats uit Barneveld maakt grote stappen. "Je bekijkt alles vaak per jaar, maar dit is een cyclus. Zo'n groot evenement waar alle andere sporten ook zijn is gewoon heel gaaf. Daar kijk je toch anders tegenaan."

De 20-jarige linkshander, gevreesd om haar dodelijke schot, is uitgegroeid tot een vaste waarde in Oranje. Ze legt de lat hoog in Japan. "Ik ben tevreden als ik doelgericht ben, snelheid in het spel breng en elk moment naar het doel kijk, zodat ik ze het gevoel geef dat ik kan schieten. Dat ik gevaarlijk ben. Ja, ze moeten bang voor me worden."

Simone van de Kraats, toptalent in Nederland Foto: Omroep Gelderland

Volgend seizoen speelt Van de Kraats zelfs voor Mataro in Barcelona, een grootmacht in het mondiale waterpolo. Daar treft ze haar provinciegenoot Sevenich die al in Spanje woont. Het talent uit Barneveld nam afscheid van de Nederlandse competitie met een landstitel bij Polar Bears. In de finales blonk ze uit.

Verantwoordelijk

"Ik voel wel wat verantwoordelijkheid, omdat Simone voor het eerst naar het buitenland gaat. Maar daar gaan we samen zeker uitkomen", lacht Sevenich. "Als persoon mag ik haar graag, maar het is ook heel leuk dat ze op sportief gebied mijn teamgenootje wordt. Als je ziet wat ze kan, weet je dat ze nog grote stappen gaat zetten."

Van de Kraats hoort het bijna verlegen aan. "We zijn allebei een beetje introvert misschien. Ik ben niet de meest uitbundige van allemaal. Meestal is het bij mij ook eerst de reflectie en daarna ben ik echt blij. Je zit zo in de focus van wedstrijden dat het soms lastig is om echt te genieten. Vivian en ik zijn allebei doelgericht en kijken naar onze taken. Ik kan goed met haar sparren al liggen we op heel andere posities in het bad. Dan is het meer praten over systemen."

Nieuwe tactieken

De Spelen in Japan worden compleet anders dan de olympische toernooien. De teams leven vanuit een bubbel en zullen nauwelijks contact hebben met andere mensen. Vanwege het coronavirus werden er ook weinig interlands gespeeld. "We hebben nauwelijks iets gezien van de andere landen", weet Sevenich. "Het verrassingselement zal daarom een grote rol gaan spelen verwacht ik. Je zal veel nieuwe tactieken zien. Maar ook wij kunnen dus verrassen."

Vivian Sevenich uit Lichtenvoorde. Foto: Omroep Gelderland

Amerika is torenhoog favoriet. Sevenich: "Als we tien keer tegen ze spelen, winnen we misschien één keer. Laat dat dan maar in Japan gebeuren, want die overwinning hebben we nog tegoed. Ze zijn wel de te kloppen ploeg. Wij kunnen het podium halen en dan kun je ook goud pakken. Alles is mogelijk, want de concurrentie zit heel dicht bij elkaar."

Van de Kraats: "We hebben nog geen doelstelling uitgesproken, maar dat zal zeker richting een medaille gaan. In de poule kunnen we van iedereen winnen. Ik heb er ontzettend veel zin in en weet dat ik nu voor twee hele leuke momenten sta in mijn leven", doelt de scheidend sterspeelster van Polar Bears op haar transfer naar Barcelona.

Grote beamer

Familie kan er helaas niet bij zijn in Japan als de Spelen voor de waterpolovrouwen op 25 juli begint. "Ze hebben al een grote beamer in de huiskamer gezet van 2 meter bij 1.80", lacht Van de Kraats. "Daar zullen de Spelen op gekeken worden. Het was nu met corona natuurlijk geen optie om daar te kijken, maar we zijn dat ook wel een beetje gewend al is mijn familie er tijdens een EK wel altijd bij."

"Ik weet dat ze me steunen", vult Sevenich aan die ook uit een echt waterpolo familie komt. "Weet je, wij zijn daar toch zo gefocust op presteren en het team. Dat is het enige waar je mee bezig bent. Natuurlijk ga ik ook genieten, maar presteren is het belangrijkste. En als ik daar straks sta, ben ik al het gelukkigste meisje op aarde."