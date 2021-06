Nieuwe dierenwet roept veel vragen op, ook bij deze dierenarts

"Ik ben er ook van geschrokken, toen ik het op de radio hoorde", zegt Klaver. "Ik dacht: een nieuwe wet over dieren? Ik ben heel lang actief geweest bij de maatschappij voor diergeneeskunde, de KNMvD, en heel vaak werden nieuwe wetten ook daar in het bestuur besproken en dan adviseerden wij de regering. Maar voor mij was dit helemaal nieuw, deze nieuwe wet."

Volgens Klaver kan deze dierenwet hele grote consequenties hebben, zoals bijvoorbeeld dat konijnen niet meer in een hok mogen worden gehouden of dat vogels niet meer alleen in een kooi mogen zitten.

Wat is natuurlijk gedrag?

De nieuwe dierenwet is een Europese wet. Maar toen die in april van kracht werd heeft de Partij voor de Dieren meteen een aantal amendementen ingediend. De toevoeging op de wet waar de meeste commotie over is ontstaan is die waarin staat dat dieren zich vanaf 1 januari 2023 niet hoeven aan te passen aan hun huisvesting, en dat die huisvesting ruimte moet bieden voor hun natuurlijke gedrag.

Volgens Klaver is dat een vage omschrijving, want hoe weten we nog wat natuurlijk of soorteigen gedrag is als het op dieren aankomt. "Want wat we in huis hebben aan dieren, dat is een restant van de natuur", zegt Klaver. "Dat geldt ook voor mensen, wat is nog onze natuur?"

Controle achter de voordeur

Klaver vindt het als dierenarts natuurlijk goed dat er meer aandacht is voor dierenwelzijn. "De bio-industrie bijvoorbeeld. Dat er in een hok van drie bij drie negen varkens wonen, in hun eigen poep liggen, niet kunnen wroeten, ja dat we daar iets aan doen begrijp ik wel. En een konijn in een hokje binnen is ook niet alles."

Maar Klaver heeft vragen over de handhaving. "Als je allemaal nieuwe regels hebt, dat een vis bijvoorbeeld niet meer in een kom mag, maar in een groot aquarium, moet er ook iemand zijn die gaat aanbellen om te controleren of die vis wel in een aquarium zwemt. Willen we dat wel in Nederland?"

Gevolgen nieuwe dierenwet

"Het zal heel goed geformuleerd moeten worden wat de wetgever allemaal wil en bedoelt", vervolgt Klaver. "Wat heeft de wetgever op het oog, wat streven ze na en wanneer zijn ze tevreden? Dat is allemaal nog erg onduidelijk."

Minister Carola Schouten (Landbouw) laat weten dat haar ministerie 'analyseert' wat de aangenomen wet in de praktijk gaat betekenen. Voor de zomer komt ze met een update van wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. "Ik hoop dat de komende anderhalf jaar duidelijk wordt wat de gevolgen van deze wet gaan zijn", zegt Klaver. "Als iedereen zijn hond of kat moet wegdoen wordt dat voor heel veel mensen heel vervelend."

