College Wijchen komt met visie op evenementen: “Inclusief en duurzaam moet”

Evenementen in de gemeente Wijchen moeten wat het college betreft in de toekomst naast veilig ook inclusief en duurzaam zijn. Dat stelt men in een nieuwe visie op evenementen die tot stand gekomen is met medewerking van organisatoren van evenementen, leefbaarheidsgroepen en de horeca.

Duurzaam

Duurzaamheid moet, stelt het college. “Ook de gemeente Wijchen heeft duurzaamheidsambities. Iedere sector moet hiernaar handelen, dus ook organisatoren van evenementen. Zij moeten laten zien wat zij doen om hun evenement duurzaam te maken. Evenementen moeten in 2040 klimaatneutraal zijn. Organisaties die hier geen stappen in willen zetten, laten we niet toe. Afhankelijk van het soort en de grootte van het evenement verwachten we meer of minder inzet.” Daarom stelt het college voorwaarden over verduurzaming in haar evenementenbeleid. Het is de bedoeling dat er zo min mogelijk afval geproduceerd wordt en er moeten zoveel mogelijk herbruikbare materialen gebruikt worden. Organisatoren moeten zorgen voor zo weinig mogelijk voedselverspilling en zoveel mogelijk gezonde streekproducten en alternatieven voor vlees gebruiken. Ook moeten er zo min mogelijk fossiele brandstoffen zoals dieselgeneratoren worden gebruikt. Blijvende schade aan de natuur en het landschap door het evenement is niet toegestaan.

Inclusief

In haar evenementenbeleid streeft het college naar inclusieve evenementen. “Iedereen die dat wil, beleeft deze met anderen zonder het gevoel te krijgen niet mee te tellen. Evenementen zijn daarom toegankelijk voor iedereen. Lichamelijke beperkingen om mee te doen aan evenementen heffen we zoveel mogelijk op. Denk aan rolstoeltoegankelijkheid of een prikkelarm uurtje. Vrijheid van meningsuiting is een recht. Het mag tijdens een evenement best schuren. Maar evenementen discrimineren niet. Daar is geen plek voor racistische kenmerken of uitingen.” Dit is mede ingegeven door een stijging aan meldingen van discriminatie, geeft burgemeester Marijke van Beek (PvdA) aan.

Tweede helft van het jaar

De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over de visie van het college. Zij heeft wel haar verwachtingen mogen uitspreken voor de totstandkoming van de visie. Van Beek verwacht dat er de tweede helft van het jaar weer evenementen kunnen plaatsvinden in de gemeente. “We snakken er met z’n allen naar, want Wijchen is een gemeente die toch wel bekend staat om haar evenementen. Maar omstandigheden moeten het wel toelaten en er zit veel regie op, ook in regionale zin. Maar ik denk dat we de tweede helft van het jaar weer ‘volle bak’ evenementen kunnen organiseren.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever