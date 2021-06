Wijchen zet positief resultaat in voor coronafonds

Achterwacht

Wijchen is ‘best redelijk’ door het coronajaar 2020 gekomen, constateert wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen). “Natuurlijk zijn we inkomsten misgelopen, maar daar staan hogere inkomsten voor bouwleges tegenover. Verder hebben we vooral als doorgeefluik gefunctioneerd voor het Rijk om steunmaatregelen toe te passen. Voor de organisaties die door de mazen van die regelingen vallen en nergens voor in aanmerking komen, proberen we als gemeente achterwacht te zijn. We hebben al een aantal keer de helpende hand kunnen bieden. Daarom gebruiken we nu een deel van het positieve resultaat om ook in 2021 ondersteuning te kunnen bieden aan deze organisaties. Maar we hebben nog zeker niet alle schade bij organisaties in het Wijchense in beeld.”

De effecten van de coronacrisis zijn echter niet de grootste zorg voor de gemeentefinanciën. Het positieve resultaat op de jaarrekening voor 2020 verhult wel het feit dat Wijchen, net als andere gemeenten, te maken heeft met tekorten op opdrachten die vanuit het Rijk aan gemeenten gegeven worden. Dat geldt in het bijzonder voor de jeugdzorg, maar ook voor de woningbouwopgave en de energietransitie. Wijchen onttrekt geldt uit haar reserves om deze gaten te dekken. Hoewel dat voor 2021 ook gebeurt, is daarbovenop voor de jeugdzorg nu al een tekort van 1,5 miljoen euro te voorspellen. “Dat tekort kan op den duur de samenleving raken”, vreest Gerrits. “De vraag blijft daarnaast of het Rijk voor die andere opgaves met voldoende geld over de brug gaat komen, of dat we op dezelfde manier in de fuik gaan lopen als bij de jeugdzorg.”

