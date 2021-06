'Zelfs klanten hielpen met een brandblusser', familie ziet bedrijf in vlammen opgaan

"Het is heel onwerkelijk allemaal", zegt Gea Huisman na de grote brand in de showroom van haar zwembadenwinkel. Haar zoon Lorenzo werd gealarmeerd door een collega, vertelt hij. "Die kwam naar binnen rennen: emmers pakken! Tuinslangen. Alles wat je kunt vinden. Maar het was toen al zo groot, het was geen klein brandje meer."

Het personeel was, zich niet bewust van wat zich binnen enkele seconden zou voltrekken, gewoon aan het werk. Lorenzo Huisman: "Dan komt iemand binnen, die roept: brand!"

Twee dagen na het inferno stellen moeder en zoon vast dat er niets van de onderneming over is. "Het ging heel hard", zegt Gea Huisman. "Zelfs klanten liepen met een brandblusser. We hebben prullenbakken ondersteboven gekeerd, het zwembad leeggehaald. Het ging zo hard. We hebben de auto's weggezet. En we hebben onszelf in veiligheid gebracht."

"Met ons gaat het naar omstandigheden goed", vervolgt Gea Huisman voor de camera van Omroep Gelderland. Dat is, stellen moeder en zoon, ook het belangrijkste. Gea Huisman: "We hebben elkaar, we hebben een superteam. De reacties zijn erg bemoedigend."

Haar zoon Lorenzo kreeg appjes van mensen die hij al een hele tijd niet had gesproken. "Het zijn er zoveel dat ik niet meteen kan reageren, maar het motiveert om verder te gaan. We moeten ook verder en dat betekent dat we de knop om moeten zetten om dat ook echt te doen."

Het pand is verloren, sluit zijn moeder af. "Maar Rhodos is natuurlijk niet weg. We gaan zeker verder. We moeten verder! We zijn zeer strijdbaar. Met zitten kom je er niet."

