Joël en Elise strijden tegen chaos binnen passend onderwijs

Bijna 1200 Gelderse kinderen gaan niet naar school. Ze passen om uiteenlopende redenen niet in het reguliere onderwijs. De beoogde oplossing, het zogeheten passend onderwijs, blijkt in de praktijk op veel fronten een falend systeem. Ontzettend veel kinderen en jongeren vallen tussen wal en schip. Juist die groep gaat nu via de adviesraad hulp bieden aan de overheid.

Familie Smidt schrijnend voorbeeld

Voor demissionair onderwijsminister Arie Slob is het een hoofdpijndossier. Maar voor de kinderen en hun ouders die de dupe zijn van het passend onderwijs geeft het veel meer dan alleen hoofdpijn. De situatie van de familie Smidt is daar een schrijnend voorbeeld van.

Wat jaren geleden begon als een verzoek om de juiste boeken om onderwijs te kunnen volgen, heeft geleid tot een strijd die de hele familie uiteindelijk noodgedwongen op een vakantiepark in Lunteren heeft doen belanden.

In onderstaande video vertellen Joël en Elise Smidt over hun deelname aan de adviesraad. De tekst gaat eronder verder.

Dat er problemen zijn binnen het onderwijs om de almaar groeiende groep thuiszitters (landelijk gezien meer dan 15.000 leerlingen) terug te dringen, is evident. Maar alle goede bedoelingen ten spijt; een oplossing is nog niet in zicht.

Ervaringsdeskundigen aan het woord

Waar de afgelopen jaren vooral met professionals, leerkrachten, bestuurders en ouders is gesproken, komen met een speciale adviesraad nu eindelijk de ervaringsdeskundigen zelf aan het woord. De Number 5 foundation nam het initiatief, een stichting van Laurentien van Oranje. Samen met het Laks (Landelijke Aktie Komitee Scholieren) proberen ze nu in Den Haag een voet tussen de deur te krijgen.

In 2014 is het passend onderwijs ingevoerd om de druk op het speciaal onderwijs te verminderen en om zoveel mogelijk kinderen van het speciaal onderwijs naar regulier onderwijs te krijgen, met extra begeleiding, middelen en steun. Zeven jaar later is daar weinig van terechtgekomen. Sterker nog: het aantal leerlingen dat tussen wal en schip komt te zitten, lijkt alleen maar groter te worden. In Gelderland gaan momenteel minstens 1200 kinderen niet naar school, omdat ze om uiteenlopende redenen niet passen in het regulier onderwijs. Kijk hier een uitzending daarover van In het Vizier van de Jager terug.

De inmiddels 19-jarige Joël, die lijdt aan een vorm van spasticiteit waardoor hij moet lopen met een rollator en ook niet goed kan schrijven. is inmiddels bezig met zijn staatsexamens. Hij, zijn ouders en zijn zus zijn nog steeds niet uit de ellende die hun strijd voor passend onderwijs teweeg heeft gebracht.

Joël hoopt door zijn deelname aan de adviesraad dat al die nare ervaringen niet voor niets zijn geweest. "Het is een groot probleem. Er zijn ook kinderen die zelfmoord plegen. Dat vind ik heel kwalijk. Er is een grote urgentie om hier wat aan te doen."