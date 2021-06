Vader (77) van Christianne overleed kort na zijn tweede vaccinatie: 'Hij had ondraaglijke pijn'

Christianne Melgert vertelt over haar vader Chris die in de vroege ochtend van 19 mei overleed. De dag ervoor kreeg hij op het sportcentrum Papendal bij Arnhem zijn tweede prik met het vaccin van BioNTech/Pfizer. De bijwerkingen bleken heftig, Melgert overleed.

Op 13 april kreeg de inwoner van Arnhem zijn eerste vaccinatie. Volgens gegevens van het RIVM hadden toen ongeveer 2,5 miljoen mensen minimaal één prik met dat vaccin gehad. Rond de dag van zijn tweede prik hadden zo'n 5 miljoen mensen tenminste één Pfizer-prik gehad.

Minder sterfgevallen na tweede vaccinatie, meldt Lareb

Volgens bijwerkingencentrum Lareb zijn er tot nu toe 280 sterfgevallen gemeld na een vaccinatie met het vaccin dat Christiannes vader kreeg. Het aantal doden na de tweede prik is aanmerkelijk lager. Na de eerste vaccinatie met BioNtech/Pfizer werden 205 overlijdens gemeld en 75 na de tweede prik met dat vaccin.

Lareb meldt dat bij een groot deel van de overlijdensgevallen 'gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden is'.

Christianne Melgert vindt het moeilijk deze uitleg te slikken. "Mijn vader was een man die voor zijn leeftijd (hij was 77, red.) gezond was. Wel had hij nek- en rugklachten. Hij was bekend met een nekhernia. Ik weet dat je na een Pfizerprik last kunt krijgen van je spieren en dat vermoeidheid ook een veelgehoorde klacht is. Daar ga je niet aan dood."

'Hij is geen pieperd'

Vrij snel na zijn tweede prik met het vaccin, op 18 mei, klaagde de Arnhemmer over een ondraaglijke pijn. Hij wilde zijn kinderen er niet mee lastigvallen en zocht 's avonds zelf medische hulp. Op dat moment kreeg Melgert zijn huisarts niet aan de lijn, want in de avond, nacht en in het weekend heeft de huisartsenpost (HAP) dienst. Nadat Melgert 112 had gebeld, meldde zich een ziekenwagen. De ambulancebroeder gaf de Arnhemmer 5 milligram morfine en 2 paracetamolletjes tegen de pijn.

Christianne Melgert en haar zus spraken met de ambulancebroeder, dat was rond 22.45 uur. Christianne: "Die gaf aan dat als de pijn niet binnen een uur afgezakt was, papa de HAP moest bellen. Wij hebben papa ook nog aan de lijn gehad en afgesproken dat wij hem over een uurtje zouden bellen hoe het ging. Langskomen vond hij niet nodig, het is namelijk geen pieperd."

Mijn vader ging de discussie aan

De pijn zakte niet af. Melgerts dochter: "Hij hield het niet meer vol. De morfine sloeg niet aan en toen belde hij de huisartsenpost."

De centralist van de HAP gaf Melgert te verstaan dat iemand een recept voor hem moest komen halen. "Mijn vader ging de discussie aan", zegt Christianne Melgert. "Hij wilde een arts of ambulance en wilde zijn dochters niet bellen, want dat zou niet de oplossing zijn."

De in Emmerich woonachtige Christianne Melgert heeft het gesprek opgevraagd dat haar vader met de HAP had. Daarin staat dat 'de patiënt veel kreunt aan de telefoon, maar geen pijnlijke indruk wekt tijdens de discussie. Gevoel theatraal gedrag'.

Het gesprek tussen Chris Melgert en de centralist van 112, de eerste keer dat hij hulp nodig had, duurde bijna 14 minuten en was om 21.45 uur. De ambulance was om ongeveer 22.15 uur bij hem. Bijna anderhalf uur later belde Melgert alsnog de huisartsenpost. Dat gesprek duurde 20 minuten.

De 77-jarige Melgert belde na dat telefoontje in paniek de zus van Christianne in Slijk-Ewijk. Hij zei dat ze (de dokter van de HAP, red.) niet wilden komen." Christiannes zus trof hun vader later levenloos op de bank aan. "Ze hebben mijn vader twintig minuten gereanimeerd, maar het had geen zin meer."

Traumatische laatste ogenblikken

Die laatste momenten waren traumatisch voor Chris Melgerts kinderen. Christianne: "Tijdens het gesprek met 112 dat mijn zus voerde, vroeg de centralist haar de hartslag van papa te checken. Mijn zus was naar buiten gelopen, want ze kon het niet aan. Toen zei de centralist of ze niet bij de buren aan kon bellen. Maar het was al kwart voor een 's nachts. Dan ga je niet aanbellen, dan moet er hulp komen."

Ze zegt: "Mijn zus heeft nachtmerries hoe ze mijn vader heeft aangetroffen op de bank en ik krijg de beelden van de reanimatie maar moeilijk uit mijn hoofd."

Waarom ze aan de bel trekt? "Ik weet uiteraard niet of mijn vader nog zou hebben geleefd als ze hem wel hadden opgenomen. Mijn vader krijg ik er niet mee terug, maar ik wil meer aandacht voor mogelijk heftige bijwerkingen na de tweede vaccinatie met Pfizer. Hij had een bloeddruk van 170/110. Dan neem je iemand toch gewoon mee?!"

Een verband tussen de vaccinatie en het overlijden van Chris Melgert uit Arnhem staat niet vast. Zijn kinderen wachten op de uitslag van de autopsie op het lichaam van hun vader.

Directeur Roland Ekkelenkamp van de Huisartsenpost in Arnhem zegt dat zijn organisatie graag met de dochter van Melgert in gesprek wil. "We kunnen vanwege de privacy inhoudelijk niet ingaan op deze zaak", zegt hij. "Maar we nemen deze klacht uiterst serieus en we zijn een onderzoek gestart."