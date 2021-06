Kanoën op de gracht in Groenlo, het kan deze zomer

Onderzoek naar blauwalg in de gracht in Groenlo. Foto: Omroep Gelderland

In Groenlo kan deze zomer op de gracht worden gekanood. De gemeente Oost Gelre is akkoord gegaan met een proef voor een jaar om te kijken of de kano's de plezierbootjes en de vissers niet in het vaarwater zitten.

Daarmee wordt het verzoek van een Groenlose ondernemer ingewilligd. "Het gaat om een tijdelijke vergunning, met een kans om die te verlengen", zegt wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre. "We zijn in overleg gegaan met de andere gebruikers van de gracht en hebben afspraken gemaakt. Ze kanoën ook in groepen en we willen zien of ze geen overlast veroorzaken. Daarom eerst een proef van een jaar."

Blauwalg

Er is in het verleden ook gezwommen in de gracht, maar het water in Groenlo kampt met blauwalg, een spelbreker voor de zwemmers. Groenlo probeert al jaren, in samenwerking met het waterschap, het probleem van de blauwalg aan te pakken. Een oplossing is nog niet gevonden.

Het vissen gaat altijd door. "De vissers hebben dan handschoenen aan", zegt Porskamp. "Blauwalg is niet handig voor recreatie op het water, maar mensen kunnen wel kanoën. Als ze tenminste niet omslaan en in de gracht terechtkomen. Maar dat is ook een verantwoordelijkheid van de ondernemer."