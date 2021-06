Bestrijding rivierkreeft Proosdijvijver binnenkort van start

Tijdens onderzoek is gebleken dat de rode Amerikaanse rivierkreeft aanwezig is in de Proosdijvijver in Ede. Deze rivierkreeft is een exoot die hier niet thuis hoort. Eerder onderzoek toonde aan dat de populatie nog beheersbaar is, maar dat bestrijding op korte termijn wel noodzakelijk is om schade aan de natuur te voorkomen. Vanaf maandag 14 juni gaat de bestrijding van de aanwezige Amerikaanse rivierkreeft in de Proosdijvijver van start.

Overlast

De Amerikaanse rivierkreeft komt van nature niet voor in Nederland. Ze planten zich heel snel voort. En doordat ze over land kunnen lopen, verspreiden ze zich snel in een groter gebied. Deze kreeften knippen alle planten stuk. Andere dieren kunnen er daardoor niet meer leven en het heeft invloed op hoe de vijver of singel eruitziet. Daarnaast zijn het echte gravers, waardoor de oevers kunnen verzakken.

Bestrijding noodzakelijk

Vooralsnog is de exoot alleen in de Proosdijvijver gevonden. De situatie is op dit moment nog beheersbaar. Als er niks gebeurt, verandert de vijver in een modderpoel. Bestrijding is daarom noodzakelijk. Ook om te voorkomen dat de dieren overlopen naar andere omliggende singels.

Vijver tijdelijk gesloten

Door middel van fuiken worden de kreeften gevangen. Eventuele andere gevangen dieren worden weer in de vijver teruggezet. De bestrijding zal tot ongeveer 12 juli duren. In deze periode is de vijver daarom niet toegankelijk voor visserij of zwemmende honden.