Gemeente vindt geen nieuwe locatie voor Deelkring Lent

Deelkring Lent maakt al enkele jaren gebruik van een kas in de Dijkstraat. Deze plek is eigendom van een particulier en de organisatie moet hier binnen enkele maanden uit. De stichting heeft de gemeente benaderd om te helpen zoeken naar een nieuwe locatie. Dat blijkt echter niet te lukken, laat het college weten in antwoord van vragen van D66 en GroenLinks over de kwestie. “Gezien de huidige en de te verwachten hoeveelheid kinderen in Nijmegen-Noord is de druk op de scholen en de beschikbare vierkante meters groot. Een oplossing bij de scholen zou daarom altijd tijdelijk en mogelijk kostbaar zijn. We hebben enkele scholen benaderd waarvan we dachten dat er ruimtes wellicht beschikbaar zouden zijn, maar dat heeft helaas niets opgeleverd. Helaas zijn er ook geen mogelijkheden om de Deelkring Lent te huisvesten in één van onze wijkcentra. Daarnaast is er op dit moment ook geen ruimte voor huisvesting in strategische panden in Nijmegen-Noord. Met de afronding van de Waalsprongontwikkeling is deze voorraad in eigendom van de gemeente zo goed als opgedroogd of in ontwikkeling.”

Wethouder Bert Velthuis (SP) erkent dat de stichting ‘een initiatief met een maatschappelijk meerwaarde’ is en betreurt de situatie. “Het is natuurlijk een heel vervelend proces voor deze groep. We bieden aan te blijven helpen zo goed als we kunnen. Maar we zijn ook afhankelijk van andere instellingen om hulp te bieden. In Nijmegen-Noord zijn er te weinig voorzieningen om dit soort clubs te kunnen onderbrengen. Ik heb er een hard hoofd in dat het nog lukt om dat een locatie te vinden.” De stichting ontvangt momenteel een kleine subsidie. Of de gemeente ook de helpende hand kan bieden bij het financieren van een door de stichting zelf aan te dragen, kan de wethouder nog niet zeggen. “Dat hangt af van voorstel waar ze mee komen.”

Vragensteller Marijke Synhaeve (D66) is teleurgesteld door de antwoorden van het college. “We bouwen jaarlijks honderden woningen in Nijmegen-Noord, maar er moet ook genoeg aandacht zijn voor de sociale voorzieningen in het hart van zo’n wijk. We hadden gehoopt en verwacht dat de gemeente een nieuwe plek voor de Deelkring Lent zou regelen. Het is een initiatief dat niet meer weg te denken is uit Lent en aantoonbaar een verschil maakt voor inwoners. We gaan dan ook het debat aan met het college om te kijken naar wat er wel mogelijk is.”

Penningmeester van Deelkring Lent Thomas Klijn geeft aan teleurgesteld te zijn over dit signaal van de gemeente, maar blijft positief. “Ik zie dit niet als een definitieve ‘no’. We willen gewoon graag door, die verantwoordelijkheid voel ik ten opzichte van de mensen die ons wekelijks weten te vinden en waarvoor we in sommige gevallen bijdragen aan armoedebestrijding. Ik snap dat Nijmegen-Noord een ingewikkeld gebied is om ruimte te vinden, maar lijkt te worden vergeten dat met de groei van dit stadsdeel er ook meer behoefte aan initiatieven en ontmoetingsplekken ontstaat. Het moet ook geen anonieme wijk worden. Wij staan open voor alternatieve oplossingen, ook als we daarvoor een accent moeten verleggen omdat we minder ruimte tot onze beschikking krijgen. We benutten de ruimte die we nu hebben volledig, maar dat wil niet zeggen dat we niet flexibel kunnen zijn. Zo zouden we ook ruimte kunnen delen met andere deeltijdinitiatieven, of ook naar het organiseren van activiteiten kunnen kijken. Het ontmoeten is daarnaast net zo belangrijk als de spullen. Wij zijn dus zeker van plan om met de gemeente in gesprek te blijven om te kijken wat er wél mogelijk is. En ook als we tijdelijk zonder locatie komen te zitten, betekent dat niet dat we van de aardbodem verdwenen zijn.”

