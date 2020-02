Vandaag op pad in de mooiste provincie van Nederland

Ook vandaag, zaterdag 18 april, is er weer zoveel te doen in de mooiste provincie van Nederland.

Enkele Gelderse uitgaanstips op een rijtje.



Onder de veilingklok



Bloemenveiling Plantion houdt vandaag op veler verzoek een open dag. Het bedrijf viert daarmee dat het vijf jaar geleden gastvrij ontvangen is in de gemeente Ede. Bezoekers kunnen onder andere de hal met de veilingklok bekijken waar de handelaren bieden op bloemen en planten. Zij mogen ook zelf op de knoppen drukken. Ook zijn er tuinarchitecten aanwezig. Het publiek is welkom van tien uur tot vijf uur aan de Wellensiekstraat 4 in Ede.

Huppelend de wei in



Bij Zuivelboerderij IJsseloord gaan vandaag de koeien weer de wei in en daar kunt u bij zijn. De koeien zullen vol enthousiasme vanuit de stal, over de dijk de uiterwaarden langs de IJssel in lopen. Rond elf uur gaat de stal open, maar voor die tijd kunnen bezoekers ook al even bij de koeien kijken. Ook is de boerderijwinkel vanaf tien uur geopend. De boerderij en de koeien vindt u aan de Schaapdijk 9 in Arnhem.



Cultuur bij je buur

In Apeldoorn is er vandaag en morgen geen ontkomen aan. Overal in de stad vindt u korte optredens en exposities van vooral Apeldoornse artiesten en kunstenaars. Niet op de bekende podia maar op verrassende plekken in heel Apeldoorn. De optredens ziet u in huiskamers, tuinen, winkels, kantines, ateliers en verzorgingshuizen. Deze vinden allemaal plaats tussen één uur en half zes. Een programmakrant is te vinden op allerlei openbare plaatsen in Apeldoorn en de omliggende dorpen. De meest actuele versie is te zien op www.cultuurbijjebuur.nl. In totaal zijn er 180 optredens en deze zijn openbaar en gratis toegankelijk.

Gouden rondleiding

Vandaag start de Nationale Museumweek. Overal in Gelderland organiseren musea speciale activiteiten. Het thema van de nationale museumweek is ons echte goud. En dat komt goed uit, want kasteel Huis Bergh heeft goud in huis! Het gaat om geïllumineerde handschriften en andere gouden schatten. In de museumweek organiseert Huis Bergh 'rondleidingen met een gouden randje'. Een ervaren museumgids neemt u mee langs alle gouden kunstschatten en geeft uitleg. De eerste gouden rondleiding in Huis Bergh is vanmiddag om twee uur. Het kasteel ligt aan de Hof van Bergh in 's-Heerenberg.

Uitvaartsmarkt



Dan ook nog een minder vrolijke uitgaanstip. Niet voor niks bewaard tot het einde van dit overzicht. In Herinneringshuis de Einder in Rhenoy wordt vandaag een interactieve uitvaartmarkt gehouden. Bezoekers kunnen er informatie opdoen over alle facetten van de uitvaart, hun uitvaartwensen vastleggen en inzicht krijgen in de kosten. De Uitvaartmarkt wordt gehouden van tien uur tot drie uur aan de Rhenoyseweg 7 in Rhenoy. De toegang is gratis.

Foto ANP