Van Mieghem wacht nog op De Graafschap

“Het is absoluut niet zo dat De Graafschap een gesloten deur is”, zegt Van Mieghem vanaf zijn vakantieadres in Spanje. “Ik heb een contractaanbod gekregen, maar je wil wel weten wie de trainer is voor je een beslissing neemt. Het kan in een paar dagen anders zijn, maar zolang er geen handtekening staat, is er nog niks besloten.” De 31-jarige aanvaller sprak met FC Volendam en daarnaast toonden andere clubs uit de eerste divisie de afgelopen tijd interesse. Ook het buitenland is een optie voor Van Mieghem: “Ik ga zien wat er komt. Het gevoel is voor mij het belangrijkste. Ik wil gewoon nog een paar jaar lekker voetballen.”



Van Mieghem noemt het mislopen van promotie met De Graafschap de grootste deceptie uit zijn carrière. Het leidde tot het ontslag van trainer Mike Snoei. “Dat werd op de afscheidsdag verteld, dus je kan begrijpen hoe de sfeer toen was”, verzucht de geboren Amsterdammer. “Als je een goal maakt, was je er gewoon geweest. Dan is het sentiment heel anders. De druk van de supporters werd heel groot, maar het negatieve komt nu heel erg naar voren, terwijl er ook dingen goed zijn gegaan.”



Redelijk seizoen

Zelf geeft de aanvaller, sinds 2017 actief in Doetinchem, aan dat hij met negen doelpunten en elf assists een redelijk seizoen heeft gedraaid. “Ik heb een periode op de bank gezeten, maar me goed teruggeknokt”, vindt Van Mieghem. “Het is heel zuur dat promoveren niet gelukt is. We hebben er twee jaar naartoe gewerkt en waren er zo dichtbij. Dat komt dubbel zo hard aan. Ik probeer er zo min mogelijk over te praten, want het doet nog steeds zeer."





