Eric bouwt vogelhuisjes in tuin, maar moet honderden euro's voor vergunning betalen

"Ik was bezig met het lokken van tuinvogels", licht Eric toe. "Omdat ik wat hout over had van mijn bedrijf, kwam ik op het idee om wat vogelhuisjes in elkaar te timmeren." Op die manier wil Eric meer biodiversiteit in zijn tuin krijgen. Een insectenhotel had hij ook al. "Dus ik dacht: dit past daar mooi bij."

Bekijk hier de video. Tekst gaat daaronder verder.

Een initiatief dat ook goed past bij onder meer de politieke doelstellingen van de gemeente, ziet Eric. Waar hij dus had verwacht de handjes op elkaar te krijgen, bleek dat hij een vergunning aan moest vragen. "Er lag een briefje in de bus dat er iemand langs is geweest om poolshoogte te nemen vanwege de hoogtes van de bouwwerken." Die waren te hoog, terwijl een zwaluwtil volgens Eric tussen de vier en zes meter hoort te zijn.

'Belachelijk veel geld'

En dat daar dus een vergunning voor nodig blijkt te zijn, daar had Eric niet bij stilgestaan in zijn eigen achtertuin. "Ik was dus licht verrast." Bovendien bleken de twee vergunningen die hij aan moest vragen 420 euro per stuk te kosten. "Toen werd me gevraagd om er één aanvraag van te maken, maar dan is het nog steeds 420 euro. Dat is belachelijk veel geld."

Daarmee gaat de lol er voor hem er wel een beetje af. "Dat is geen stimulans om dit soort dingen te ondernemen."

Dan moet ik het afbreken

Eric heeft dan ook besloten zijn aanvraag voor dit bedrag niet door te gaan zetten. "Dan moet ik het afbreken. Dat zou zonde zijn. Heel erg jammer. Ook voor mijn buren, want de hele buurt was er wel blij mee. Mijn buurjongetje kan nu mooi 's morgens even uit zijn slaapkamerraam kijken wat de vogeltjes doen."

'Willekeur voorkomen'

Toch is de gemeente niet van plan om van de regels af te wijken om 'willekeur te voorkomen'. Omdat de bouwwerken hoger zijn dan een meter, is een vergunning volgens de omgevingsdienst nodig.

"Hoewel het door de eigenaar wellicht niet als eerlijk wordt gezien en het mooi is dat hij vogels een plek wil bieden", licht wethouder Cathelijne Bouwkamp toe. En aan die aanvraag zijn volgens haar nu eenmaal kosten verbonden.