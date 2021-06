Gerjan is de Epke Zonderland van de HAN, maar dan als ondernemer

Dat Epke Zonderland extra ruimte kreeg om zijn studie geneeskunde te combineren met het behalen van een olympische gouden medaille, lijkt de normaalste zaak van de wereld, maar zo vanzelfsprekend is dat voor studenten met uitzonderlijk talent voor ondernemen niet.

TOR-status

Samen met vier andere talenten van de HAN kreeg Gerjan enkele weken geleden een zogeheten TOR-status uitgereikt. Een status die het mogelijk maakt hun studie met bedrijfsactiviteiten te combineren. En dat het meer behelst dan een gemiddelde bijbaan, wordt duidelijk als we Gerjan vragen wanneer we hem over dit onderwerp kunnen spreken. "Dan moet ik even in mijn agenda kijken." Over anderhalve week ziet hij een eerste mogelijkheid.

Samen met twee andere studenten, die net als Gerjan de opleiding Sportkunde volgen, is hij aan het ondernemen geslagen. Met hun bedrijf QR-fit faciliteren ze speciale beweegroutes, die het bewegen in de openbare ruimte moeten stimuleren. Meerdere gemeentes en scholen, maar ook verzekeraars en sportscholen zitten al in het klantenbestand.

"Ik heb dan vaak meerdere gesprekken staan met grote namen van grote bedrijven of wethouders van gemeenten, en die zijn gewoon niet zo flexibel. Daardoor kan ik niet deelnemen aan sommige lessen", legt Gerjan uit. Nu hij gebruik kan maken van de topondernemersregeling, krijgt hij extra ruimte om bijvoorbeeld dit soort afspraken door te kunnen laten gaan. "Zo willen ze voorkomen dat je stopt met je studie."

Veel meer dan alleen een KVK-nummer

De regeling is niet nieuw, maar wordt volgens Karel Rietdijk, projectleider ondernemerschap bij de HAN, nog niet heel vaak benut. "Als je het vergelijkt met de topsportregeling, zie je dat deze regeling voor ondernemers minder gebruikt wordt. Het loopt niet over, nee."

Maar, zegt Rietdijk, de studenten moeten er ook écht wel wat voor doen. "Het is niet zo van: ik heb een KVK-nummer, dus ik ben ondernemer, dus ik krijg die status. Dat zeker niet."

Studenten moeten kunnen laten zien dat ze een succesvol bedrijf hebben, dat ze méér dan de intentie hebben om met het bedrijf verder te gaan en het moet ook wel aansluiten bij de opleiding. Naast de ruimte en tijd biedt de opleiding dan weer extra begeleiding om de studenten ook te kunnen helpen in het groeien als ondernemer.