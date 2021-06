Motie aangenomen: 112 bellen moet overal mogelijk zijn

Het kabinet moet voor het nieuwe jaar met een plan komen om ervoor te zorgen dat overal in ons land 112 gebeld kan worden. Dat is de strekking van een motie die dinsdag door de Tweede Kamer is aangenomen.

Aanleiding voor het indienen van de motie door Inge van Dijk van het CDA en Queeny Rajkowski van de VVD is de berichtgeving over de gebrekkige mobiele bereikbaarheid in verschillende delen van Gelderland.

Ruim 300 klachten

In februari deed Omroep Gelderland een oproep. Hoe zit het met de mobiele bereikbaarheid bij jou in de buurt? We ontvingen meer dan 300 reacties van mensen die slecht mobiel bereik hebben. In sommige gevallen kan zelfs het alarmnummer 112 niet gebeld worden.

Nu de motie is aangenomen zal het kabinet snel met plannen moeten komen om deze klachten te verminderen. Volgens de motie moet de regering in ieder geval ervoor zorgen dat ook in de gebieden waar nu slecht bereik is, in ieder geval mobiel 112 gebeld kan worden.

Met name in deze plaatsen in Gelderland is sprake van slecht mobiel bereik: Babberich, Haarlo, Mariënvelde, Opijnen, IJzevoorde en Zwolle bij Groenlo.

