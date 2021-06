Ambtelijke top weg uit Arnhem na discriminatierel

De volledige ambtelijke top is vertrokken uit Arnhem na de discriminatierel die veel stof deed opwaaien. De gemeente meldt dat gemeentesecretaris Rob van Wuijtswinkel een andere baan heeft per 1 augustus. Eerder had de concerndirecteur al een functie elders gevonden.

Beide hoge ambtenaren meldden zich ziek naar aanleiding van onderzoek naar het veelbesproken discriminatierapport, bevestigde vakbond FNV eerder aan Omroep Gelderland. Volgens bronnen was het vertrouwen in hen opgezegd door het college.

De Arnhemse discriminatieaffaire draait om een onderzoek van de Universiteit van Tilburg dat discriminatie binnen het personeelsbeleid van de gemeente aantoont. Dat rapport werd jarenlang bewust onder de tafel gehouden. Ook nadat ChristenUnie-raadslid Nathalie Nede er herhaaldelijk vragen over stelde, duurde het nog lang voor het openbaar werd gemaakt.

Volgens wethouder Jan van Dellen is met Van Wuijtswinkel de afgelopen maanden 'in goed overleg overeengekomen dat een verandering van werkomgeving goed voor hem zou zijn'. "We hebben samen geconstateerd dat er een verschil in visie bestaat over de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking." De gemeente laat weten dat er met hem een overeenkomst is gesloten.

"Kwalijk als mensen na zo’n heftige escalatie weggaan", vindt CDA-fractievoorzitter Klaartje van Dillen. "Dat kan in overleg zijn gegaan, toch raken beiden beschadigd."

Mattijs Loor (D66) vindt het vooral relevant of de ambtelijke top snel weer bemenst is, met mensen die op inspirerende wijze leidinggeven. "Daar lees ik nog niks over."

Ook is hij benieuwd wat dit voor de gemeentelijke schatkist betekent. "Want dit soort overeenkomsten 'in goed overleg' zijn vaak niet kosteloos."

