Mogen konijnen straks niet meer in een kooi? Nieuwe dierenwet maakt veel los

Konijnen mogen over twee jaar misschien niet meer in een kooi worden gehouden. Foto: Pixabay

Konijnen en vogels mogen vanaf 2023 misschien niet meer in je achtertuin in een hok of kooi worden gehouden. Dat kan zomaar het gevolg van een nieuwe dierenwet zijn, die vorige week geruisloos is aangenomen door de Eerste Kamer.

Minister Carola Schouten (Landbouw) zit ermee in haar maag, schrijft het AD. Volgens de nieuwe wet moeten dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen: hokken, stallen en kooitjes moeten daarop worden aangepast.

Minister Schouten laat weten dat haar ministerie 'analyseert' wat de aangenomen wet in de praktijk gaat betekenen. "De wet is heel open geformuleerd", zegt ze. "Daarbinnen moet je kijken wat wel en wat niet kan." Zo is het volgens Schouten lastig te bepalen wat nu precies natuurlijk gedrag van dieren is.

Een tam konijn is geen wild konijn

Hans Tenbergen van de Vereniging Kleindierliefhebbers Gelderland is zelf hobbyfokker van konijnen en kippen. Ook hij moet nog goed bekijken wat de wet precies betekent: "Het zal allemaal uitwerking op ons hebben. We moeten er zeker mee aan de slag. Maar een tam konijn is geen wild konijn. In het wild zitten ze in groepen, maar als ze vluchten, duiken ze allemaal alléén in hun holletje."

Hij heeft zelf zo'n 20 tot 30 konijnen. Die zitten allemaal in aparte hokken, in zijn schuur: "Dieren moeten elkaar kunnen zien? Dus dan draai je de hokken zo, dat dat kan. We kunnen de hokken ook best groter maken. Maar je kunt dieren die elkaar niet kennen, zomaar bij elkaar in één hok zetten. Dan maken ze elkaar af."

"We zijn hartstikke goed voor onze dieren. Ze krijgen het beste voer. We enten ze. Anders kunnen we er ook niet mee naar een show", aldus Tenbergen.

Betutteling?

Ellen reageerde in het ochtendprogramma op Radio Gelderland op de nieuwe wet: "Ik noem het betutteling. Ik vind Nederland steeds meer een nee-land worden."

Mensen zorgen volgens haar over het algemeen goed voor hun dieren. "Misstanden zullen er best wel zijn. De dierenbescherming hebben we om dat allemaal in het oog te houden. Maar je neemt ook een hele hoop plezier weg wat mensen aan hun dier beleven. Of het nou een kanariepietje in een kooitje is, oudere mensen hebben daar heel veel plezier aan. Straks mag je niet meer paardrijden, want je gaat er niet op zitten, dat is ook geen natuurlijk gedrag. Je kunt ook overdrijven."

Rosemarijn riep luisteraars juist op om het verhaal van de andere kant te bekijken: "Ik hoor heel veel reacties van mensen dat het allemaal belachelijk is, dat het betutteling is. Maar laten we nou alsjeblieft eens blij zijn dat onze regering meedenkt over het welzijn van onze dieren. Want hoewel iedereen zijn best doet, is er nog ontzettend veel fout in dit land. Ik werk zelf buiten. Ik zie nog zoveel konijntjes in de felle zon, alleen in een hokje zitten. Vaak zonder water. Als je naar de mensen toegaat, dan zeggen ze: 'Oh ja, dat doen mijn kinderen eigenlijk. Hebben ze hem niet verzorgd?'"