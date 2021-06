Mogelijk gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij verwoestende brand: 'Houd vee binnen'

Zolang de resultaten er nog niet zijn, adviseert de gemeente ook om het hooi even niet binnen te halen. Ook kun je beter even niet uit eigen tuin oogsten tot er meer duidelijkheid is. De uitkomsten worden volgens de gemeente snel verwacht.

Deel van pand ingestort

De brand bij wellnesswinkel Rhodos in Oldebroek brak dinsdagmiddag uit. Rond 19.30 uur was het vuur onder controle. Ook werd toen het NL-Alert ingetrokken. Wie geen last meer had van de rook, kon zijn ramen en deuren weer openen.

Door de brand is een deel van het pand ingestort. Over de omvang van de schade moet woensdag meer duidelijk worden. Of de oorzaak van de brand nog kan worden achterhaald, is volgens de brandweer twijfelachtig.

De brand zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Foto: Stefan Verkerk/News United

